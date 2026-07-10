La rosarina asistió al exclusivo encuentro en Bal Harbour Shops, donde coincidió con David Beckham, Marc Anthony, Ronaldo Nazário y Nadia Ferreira.

Antonela Roccuzzo fue la invitada de honor de Victoria Beckham en la apertura de su nueva boutique en Miami , ubicada en el exclusivo Bal Harbour Shops.

La esposa de Lionel Messi fue una de las principales protagonistas del evento organizado por la diseñadora británica para celebrar la inauguración de House of Victoria , el primer local propio de su marca en Estados Unidos.

Vestida con un diseño de la nueva colección de Beckham, la rosarina compartió la velada con David Beckham, Marc Anthony y Ronaldo Nazário , entre otras figuras internacionales.

La inauguración de la nueva boutique de Victoria Beckham en Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales de lujo más importantes de Miami, fue una verdadera celebración para la diseñadora británica. El espacio, denominado House of Victoria , representa el primer local propio de la marca en Estados Unidos y fue pensado como una vidriera para exhibir sus colecciones.

Entre todos los invitados, Antonela Roccuzzo fue una de las presencias más destacadas. La rosarina llegó especialmente para acompañar a su amiga en un momento muy importante para su carrera empresarial y compartió gran parte de la velada junto a Victoria, con quien posó para las fotografías del evento y conversó durante la recepción y la posterior cena.

La relación entre ambas se fortaleció en los últimos años, desde que Lionel Messi se incorporó al Inter Miami, club del que David Beckham es uno de los propietarios. Desde entonces, tanto Antonela como Victoria coincidieron en distintos eventos, desfiles y encuentros privadas.

Para la ocasión, Rocuzzo eligió un diseño de la propia firma de su anfitriona: un vestido largo en tono verde oscuro, de silueta recta, al cuerpo y sin mangas. Completó el look con una minibag de Hermès y joyas de oro de Tiffany & Co., firma de la que es embajadora. Llevó el cabello suelto con un estilo natural y un maquillaje muy sutil, centrado en resaltar la mirada con labios en tonos nude.

Victoria Beckham, por su parte, apostó por un vestido de satén color champagne con un delicado drapeado y un diseño fiel a la estética elegante y minimalista que caracteriza a su marca.

Quiénes fueron los exclusivos invitados a la cena de los Beckham

Tras la apertura oficial de la boutique, Victoria Beckham ofreció una exclusiva cena privada para celebrar este nuevo paso de la marca. El encuentro reunió a un reducido grupo de familiares, amigos y figuras internacionales en una noche reservada para los invitados más cercanos de la pareja.

Como era de esperarse, David Beckham acompañó a su esposa durante toda la velada y compartió la noche con sus hijos Harper Seven, Cruz y Romeo Beckham, quien fue su pareja actual Kim Turnbull.

Entre las celebridades invitadas también estuvieron el cantante Marc Anthony junto a su esposa Nadia Ferreira, quien volvió a captar la atención al lucir su embarazo con un elegante vestido color bordó.

Otro de los asistentes fue el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário con Celina Locks, además de la empresaria Isabella Grutman, habitual integrante del círculo social de los Beckham en Miami.

La gran ausencia fue Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina no pudo asistir porque permanece concentrado con el equipo nacional en plena disputa del Mundial 2026, de cara al encuentro correspondiente a los cuartos de final.

El tierno mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a la diseñadora británica en sus redes

Después de la celebración, Antonela Roccuzzo compartió un carrusel de fotografías en Instagram con algunos de los mejores momentos de la noche. En las imágenes se la pudo ver junto a Victoria Beckham, durante la cena y también recorriendo la nueva boutique, además de distintas postales del evento.

Junto a las fotos, escribió un mensaje dedicado especialmente a su amiga: "Celebrando la nueva casa de Victoria Beckham en Miami. Te deseo todo lo mejor".

El gesto fue respondido por Victoria Beckham, quien también publicó imágenes de la velada y agradeció a todos los invitados que participaron de la inauguración. "Muchas gracias a todos los que vinieron a celebrar la apertura de nuestro espacio @balharbourshops con nosotros. ¡Una noche increíble!", publicó.