Cristiano Ronaldo evitó una pregunta sobre Lionel Messi tras su doblete con Portugal en el Mundial 2026

El "bicho" brilló ante Uzbekistán y convirtió sus primeros goles en la Copa del Mundo 2026, pero protagonizó un momento incómodo en zona mixta que rápidamente se volvió viral.

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 , esta vez no solo por su actuación dentro de la cancha sino también por un curioso momento en la zona mixta. Tras el 5-0 de Portugal ante Uzbekistán , partido en el que marcó un doblete, el delantero portugués evitó una pregunta relacionada con Lionel Messi y dejó una escena que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

El "bicho" convirtió sus primeros goles en la Copa del Mundo 2026 , se transformó en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones distintas del Mundial y además dejó atrás una semana cargada de rumores y cuestionamientos tras el empate frente a RD. Congo en el debut.

El "bicho" brilló ante Uzbekistán y convirtió sus primeros goles en la Copa del Mundo 2026, pero protagonizó un momento incómodo en zona mixta que rápidamente se volvió viral.

Una vez terminado el partido, Ronaldo se mostró aliviado en zona mixta : “Fue una semana difícil, oscura, parecía que ya estaba retirado del fútbol. Pero aguanté, como aguanto siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa”.

El delantero también hizo referencia al respaldo que recibió dentro del plantel de Portugal. “Yo sabía que mis compañeros también me iban a ayudar. Fue difícil, tengo que admitirlo, pero estamos de vuelta. Estoy muy feliz”, agregó después de la goleada.

Consultado por el nuevo récord que alcanzó en los Mundiales, sostuvo: “Los récords siempre son bonitos de romper, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos. Lo más importante fue el trabajo del equipo y la confianza que tuvimos”.

La situación más llamativa de la entrevista llegó cuando un periodista, en español, intentó consultarlo sobre los récords que Messi viene rompiendo con la Selección Argentina en este Mundial 2026. Sin dejar siquiera que terminara de formular la pregunta, Cristiano Ronaldo lo cortó con una frase tajante.

“Depende de la pregunta, si no, no te respondo”, lanzó el portugués al darle la palabra a otro cronista, en una reacción que dejó en claro su incomodidad con el tema. De todos modos, más tarde sí aceptó responder una consulta vinculada a una hipotética final entre Portugal y Argentina en esta Copa del Mundo. “No sé qué responder. Es una pregunta que no tiene mucho sentido. Pero, bueno, sería top”, dijo entre risas.