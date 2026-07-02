¿El fin de una era? Cristiano Ronaldo dejaría la Selección de Portugal tras el Mundial 2026: "Es el último baile"

Kátia Aveiro, hermana del futbolista, aseguró que el torneo podría marcar su despedida del seleccionado. “Creo que esta es la despedida”, afirmó.

La continuidad de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal quedó en el centro de la escena en la previa del cruce ante Croacia , por los 16avos de final del Mundial 2026 . Su hermana, Kátia Aveiro , sorprendió y aseguró que el torneo podría marcar el final de la etapa del delantero con el equipo nacional.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el último baile, el Mundial ”, afirmó Aveiro en diálogo con Sport TV antes del encuentro que Portugal jugará en Toronto.

De esta manera, la hermana del capitán portugués instaló la posibilidad de que Cristiano Ronaldo no dispute la Eurocopa 2028 y que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sea su última gran competencia con la camiseta de su país.

Cristiano llega al duelo ante Croacia con una trayectoria histórica en la Selección portuguesa. Con el partido de este jueves, el delantero alcanza los 232 encuentros con el seleccionado y se mantiene como el máximo goleador histórico del equipo, con 145 tantos .

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de Portugal y podría despedirse de la Selección tras el Mundial 2026.

A lo largo de su etapa internacional, Ronaldo conquistó tres títulos con Portugal: la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League . Sin embargo, el Mundial sigue siendo la gran cuenta pendiente de su carrera con la selección.

El partido ante Croacia también tiene una fuerte carga simbólica por el duelo generacional entre Cristiano y Luka Modric, dos figuras que marcaron una época en el fútbol europeo y que podrían estar disputando sus últimos partidos mundialistas.

La defensa de Kátia Aveiro a Cristiano Ronaldo

Además de hablar sobre el futuro del delantero, Kátia Aveiro defendió a su hermano de las críticas y pidió valorar su recorrido en la élite del fútbol mundial.

“Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años”, expresó.

La hermana del futbolista también destacó el orgullo familiar por la carrera de Cristiano y recordó el camino que recorrió desde sus inicios en Madeira hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del deporte.

“Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo”, señaló.

Por último, Aveiro se mostró confiada de cara al cruce con Croacia y aseguró que Cristiano transmite tranquilidad dentro del entorno familiar. “Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza”, afirmó. Si Portugal supera a Croacia, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera España.