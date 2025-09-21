Argentina perdió con Italia y quedó eliminada del Mundial de Voley







Los italianos obtuvieron la clasificación a los cuartos de final gracias a los parciales de 25-23, 25-20 y 25-22 en el encuentro que se llevó a cabo en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores.

La Selección no pudo con su par italiano

La Selección argentina de vóley cayó 3-0 ante su par de Italia y se despidió en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los italianos obtuvieron la clasificación a los cuartos de final gracias a los parciales de 25-23, 25-20 y 25-22 en el encuentro que se llevó a cabo en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores.

El combinado dirigido por Marcelo Méndez disputó un encuentro muy serio, manteniéndose en todo momento muy parejo en el marcador con los vigentes campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron inclinar la balanza a su favor aplicando toda su jerarquía en los momentos decisivos.

Vóley: Argentina no pudo con Italia y se despidió en los octavos de final del Mundial Las máximos anotadores de Italia fueron Alessandro Michieletto, Yuri Romanó y Mattia Bottolo, quienes se despacharon con 15, 14 y 13 puntos respectivamente. Por el lado argentino, el único que hizo más de 10 tantos fue Luciano Vicentin, con 15.

VOLEY El combinado dirigido por Marcelo Méndez disputó un encuentro muy serio, manteniéndose en todo momento muy parejo en el marcador con los vigentes campeones del mundo.

Italia este año se convirtió en una verdadera pesadilla para la Argentina, ya que también la había derrotado en la última edición de la Nations League. En aquella ocasión, los europeos consiguieron la victoria por 3-1 en un partido verdaderamente ajustado. La selección argentina llegaba a este encuentro luego de una impecable actuación en la fase de grupos, donde terminó primera en su zona luego de las victorias ante Finlandia (3-2), Corea del Sur (3-1) y la actual bicampeona olímpica, Francia (3-2). Ante este último rival se dio un encuentro a todo o nada en la última fecha, donde la “Albiceleste” dio una de las grandes sorpresas de este torneo. Italia, por su parte, terminó segunda en el Grupo F, producto de los triunfos por 3-0 ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva caída por 3-2 ante Bélgica. El rival de Italia en los cuartos de final será el ganador del partido entre Bélgica y Finlandia, que se enfrentarán más tarde este domingo.

Temas Voley