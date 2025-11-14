Las 5 curiosidades más excéntricas de Angola







Un recorrido por costumbres, leyendas y particularidades angoleñas que muestran un costado sorprendente, poco conocido y lleno de sorpresas.

La capital de Angola es una de las más desarrolladas en África, pero tierra adentro se encuentran miles de curiosidades e historia autóctona.

Angola es un país que suele aparecer en la agenda internacional por su petróleo y las terribles consecuencias que dejó su extensa guerra civil. Sin embargo, cuando se observa con un poco más de calma, surge un entramado cultural lleno de matices, mezcla de rituales ancestrales, narrativas populares y realidades sociales complejas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde peinados elaborados con materiales inesperados, árboles que la mitología presenta como plantados al revés, estructuras familiares modificadas por la guerra, una especie emblemática que reapareció contra todos los pronósticos y un enclave tensionado por reclamos separatistas. Estas son las cinco curiosidades que muestran un país diverso y complejo, siempre listo para sorprender.

angola-collares 1. Los dreadlocks creados con estiércol y ocre Entre los pueblos Mwila y Mucubal del sur angoleño, las mujeres modelan un tipo de peinado llamado Nontombi, un estilo que muchos relacionan con el origen de los dreadlocks. La mezcla tradicional incluye ocre, hierbas, mantequilla, aceite y estiércol de vaca seco, que actúa como sellador natural en un clima donde la humedad brilla por su ausencia. Este peinado funciona como una especie de “tarjeta de identidad”: habla del rol social, la edad y, en algunos casos, del estado civil. Para quienes llegan desde afuera puede parecer extraño, pero en estas comunidades es un símbolo de continuidad cultural que resiste el paso del tiempo.

baobab-angola 2. El baobab que "crece al revés" El imbondeiro, el baobab típico de Angola, está rodeado de mitos. Una de las versiones más difundidas sostiene que Dios lo habría plantado del revés, dejando sus raíces apuntando al cielo como castigo o simple capricho divino. Este relato aparece repetido en distintas regiones y convive con usos muy concretos: sombra para reuniones comunitarias, fruto para bebidas locales y troncos que, debido a su tamaño, llegaron a servir como improvisados refugios. Su presencia marca el paisaje de tal manera que es imposible viajar por el interior del país sin escuchar alguna versión nueva de la leyenda.

poligamia-angola 3. La poligamia derivada de una guerra devastadora La prolongada guerra civil dejó un fuerte desequilibrio demográfico: la cantidad de hombres cayó drásticamente, especialmente en zonas rurales. Como respuesta social, muchas comunidades adoptaron arreglos poligámicos, incluso cuando la ley no los reconoce formalmente. No se trata de una práctica uniforme ni aceptada de la misma manera en todo el país, pero es frecuente encontrar familias donde varias mujeres comparten hogar y recursos. Más allá de cualquier juicio externo, la realidad muestra cómo el conflicto reconfiguró la estructura familiar angoleña, a veces de maneras inesperadas.

Sable_bull-antilope-angola 4. El antílope sable gigante “revivido” Durante años se creyó que el antílope sable gigante —símbolo nacional y uno de los animales más imponentes del continente— había desaparecido. La presión de cazadores y la inestabilidad militar hicieron que su rastro se perdiera por décadas. En 2006, investigadores lograron fotografiarlo de nuevo en zonas remotas: un hallazgo que muchos describieron como la vuelta de un “fantasma”. Sus cuernos, que pueden medir más de metro y medio, lo convierten en una de las especies más llamativas de África. Aunque sigue en peligro crítico, su redescubrimiento devolvió al país una parte clave de su identidad natural. cabinda-angola 5. Cabinda, el territorio separado que reclama otra historia Cabinda, un pequeño enclave separado del resto de Angola por una franja de la República Democrática del Congo, parece un capítulo aparte. Tiene enormes reservas de petróleo, pero convive con pobreza estructural y un movimiento separatista que lleva décadas activo. Su geografía aislada del territorio principal alimenta debates políticos y tensiones que se repiten con ciclos irregulares. Para muchos angoleños, Cabinda es un recordatorio de las fronteras heredadas del período colonial y de los desafíos que aún quedan pendientes.