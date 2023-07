Argentina - Primera Nacional: Atlanta vs Chaco For Ever Zona B - Fecha 24

Chaco For Ever sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Tristán Suárez. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Ha convertido 5 goles y ha recibido 3 en contra.

A Chaco For Ever le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 11 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Javier Delbarba.

Horario Atlanta y Chaco For Ever, según país

