Mundial 2026: qué camiseta usará la Selección argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final + Agregar ámbito en









La FIFA confirmó la vestimenta de ambos equipos para el duelo del viernes en Miami por un lugar en los octavos de final.

Argentina y Cabo Verde ya tienen definida la indumentaria para el cruce por los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina jugará ante Cabo Verde con su camiseta titular albiceleste, pantalones y medias blancas en el partido de 16avos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó la indumentaria que utilizarán ambos equipos en el encuentro del viernes desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la combinación tradicional que utilizó en el debut ante Argelia, cuando goleó en el inicio de la Copa del Mundo. Será la primera vez en el torneo que la Selección repita una misma vestimenta completa.

Ante Austria, Argentina también llevó la camiseta titular, aunque con una diferencia: utilizó pantalones y medias azul marino. En el último partido de la fase de grupos frente a Jordania, en cambio, el conjunto nacional salió a la cancha con la camiseta alternativa.

La Selección volverá a utilizar la combinación clásica albiceleste en un partido decisivo del torneo. Prensa AFA La elección para el duelo frente a Cabo Verde se debe a que el seleccionado africano utilizará su indumentaria principal, completamente azul, la misma que lució en sus primeros partidos del Mundial.

Cabo Verde irá con su uniforme histórico El equipo africano mantendrá la camiseta titular azul que utilizó en el empate histórico frente a España en el debut y en la igualdad sin goles ante Arabia Saudita, resultado que le permitió conseguir la clasificación a los 16avos de final.

Cabo Verde buscará ahora dar otro golpe en el torneo frente a la campeona del mundo, en un duelo que marcará su primera experiencia en una fase eliminatoria mundialista. Cabo Verde utilizará su camiseta titular azul en el histórico duelo ante Argentina por los 16avos del Mundial 2026. FIFA Los arqueros también tienen definido su look En cuanto a los guardametas, Emiliano Martínez volverá a utilizar una vestimenta completamente verde, la misma que llevó en el partido ante Austria. El arquero argentino será una de las figuras a seguir en un encuentro donde Argentina buscará avanzar a los octavos. Del otro lado, Vozinha, arquero de Cabo Verde, vestirá de amarillo, tal como ocurrió ante España en Atlanta, partido en el que tuvo una actuación destacada que lo convirtió en uno de los nombres más comentados del equipo africano. El árbitro del encuentro todavía no fue confirmado, aunque la FIFA informó que utilizará una camiseta roja acompañada por pantalones y medias negras.