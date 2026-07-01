Mundial 2026: la FIFA confirmó al canadiense Drew Fischer como árbitro para el partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final + Agregar ámbito en









El juez fue designado para dirigir el cruce del viernes en el Hard Rock Stadium. La Selección entrenará una vez más en Kansas antes de viajar a Florida.

La FIFA oficializó la designación arbitral para el partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el encuentro del viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el seleccionado de Lionel Scaloni completará un último entrenamiento en Kansas antes de trasladarse a Florida.

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Después de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal e invicto, la Albiceleste comenzará el tramo decisivo del torneo con un juez de amplia experiencia internacional. Fischer estará acompañado por los asistentes Micheal Barwegen y Lyes Arfa, mientras que la mexicana Katia García será la cuarta árbitra. En el sistema de videoarbitraje, la AVAR estará a cargo de Sandra Ramírez.

Quién es Drew Fischer, el árbitro elegido para Argentina-Cabo Verde A sus 45 años, Drew Fischer se consolidó como uno de los árbitros más reconocidos de la CONCACAF. Nacido en Calgary, Canadá, construyó una extensa trayectoria internacional que lo llevó a dirigir encuentros de máxima exigencia tanto en competiciones de clubes como de selecciones.

Además de desempeñarse habitualmente en la Major League Soccer (MLS), el canadiense fue designado en torneos de prestigio como la Copa Oro y la Nations League de la CONCACAF. Su recorrido también incluye una importante participación en el VAR, una experiencia que reforzó su consideración como uno de los jueces de mayor confianza dentro del arbitraje del continente.

Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: día, horario, dónde se juega, estadio y TV El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará el viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios elegidos para albergar la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Australia y Egipto.

Las tres dudas en la formación de Argentina Las incógnitas pasan por tres puestos. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina disputan un lugar; en la zaga central, resta saber si Cristian Romero está en condiciones de regresar o si continuará Nicolás Otamendi; mientras que en el ataque la decisión pasa por elegir al acompañante de Lionel Messi,con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como alternativas.