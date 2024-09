Arturo Vidal posó con una camiseta de Boca y calentó la previa del partido entre Colo-Colo y River por Copa Libertadores

Arturo Vidal posó con una camiseta de Boca y calentó la previa del partido ante River por Copa Libertadores

Tras esta sentencia del ex jugador del Barcelona de España, fue el propio mediocampista de 37 años que le bajó los humos a la polémica asegurando que "no era para pelear" y que lo dijo "para responderle al pibito que me preguntó una cosa que lo dijeron toda la semana antes del partido".