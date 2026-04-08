En las últimas horas, la reconocida marca de vehículos Audi entregó al FC Bayern Munich los nuevos vehículos para los futbolistas de su plantel profesional para esta temporada. En el uso de los vehículos la regla es clara, ya que los jugadores deben presentarse a entrenamientos y todos los eventos oficiales en vehículos de la marca de los cuatro anillos.
El acuerdo por jerarquías entre Bayern Munich y Audi, que le regala autos eléctricos a sus jugadores
La marca de vehículos, partnertship estratégico del poderoso club alemán, hizo entrega de la nueva camada de autos eléctricos e híbridos a los futbolistas del Bayern.
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Los jugadores del conjunto alemán pudieron elegir entre una amplia gama de modelos totalmente eléctricos e híbridos. Además de la entrega de los vehículos, las estrellas disfrutaron de un día lleno de acción en la Audi driving experience y de una visión exclusiva del innovador Audi F1 Project.
Cabe destacar que Audi y el FC Bayern Múnich mantienen una sólida alianza estratégica desde 2002, y además desde 2010 Audi posee el 8,33% de las acciones del club tras una inversión inicial de €90 millones.
Los jugadores del Bayern visitaron Neuburg an der Donau para recoger sus nuevos coches oficiales para la temporada 2026. El capitán Manuel Neuer, y otros compañeros de equipo se decidieron por el Audi Q8 SUV TFSIe, un híbrido enchufable de hasta 490 CV.
Mientras que Alphonso Davies, Jamal Musiala y Michael Olise prefirieron el RS e-tron GT performance, totalmente eléctrico.
En tanto, Joshua Kimmich, padre de cuatro hijos, se decantó por el espacioso Audi Q7 SUV S line TFSIe de siete plazas.
Para los más jóvenes la política es distinta. Lennart Karl, recientemente mayor de edad, conduce un Audi Q4 Sportback e-tron de 340 CV, modelo que también fue elegido por otros talentos emergentes como Tom Bischof.
La gestión está centralizada: seguros, mantenimiento, asistencia ante siniestros y hasta el cambio y guardado de neumáticos forman parte del paquete.
La apuesta por la electrificación es explícita. En el predio de entrenamiento se instalaron 38 puntos de carga y en el Allianz Arena hay más de 50 disponibles. Si bien algunos SUV de gran tamaño siguen siendo híbridos enchufables, el discurso oficial tanto del club como del fabricante apunta a reforzar la movilidad eléctrica como eje central.
Puntos claves del convenio entre Audi y Bayern Munich
- Alianza de Éxito: La cooperación comenzó en 2002 y se caracteriza por la electrificación de la movilidad del equipo.
- Vehículos de los Jugadores: La plantilla recibe nuevos modelos cada año. Figuras top usan el Audi RS e-tron GT Performance, mientras otros optan por Q8 e-tron o Q7.
- Audi Cup: Torneo amistoso de pretemporada organizado por la marca en el Allianz Arena.
- Vínculo Accionarial: Audi AG es una de las empresas accionistas del FC Bayern München AG, junto a Allianz y Adidas.
- Sostenibilidad: Audi promueve su gama eléctrica e-tron entre los jugadores, reflejando su enfoque en el rendimiento sostenible.
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