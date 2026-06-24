Así llegan las selecciones sudamericanas a la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se pone en marcha y definirá a los clasificados a los 16avos de final. Las únicas que ya tienen asegurado su lugar en los 16avos de final son Argentina y Colombia.

La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se pondrá en marcha este miércoles y definirá a los clasificados a los 16avos de final , instancia en la que todas las selecciones sudamericanas todavía tienen chances de meterse.

Las mejores posicionadas son Argentina y Colombia, que ya tienen asegurada la clasificación a la ronda de eliminación directa.

La Selección argentina jugará este sábado contra Jordania y podría poner un 11 alternativo, ya que tiene asegurada la primera posición luego de sus triunfos sobre Argelia y Austria, donde el astro rosarino Lionel Messi brilló con cinco goles en total.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán contra el segundo del Grupo H , que podría ser España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita .

Colombia, por su parte, no se lució pero le alcanzó para ganarle 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a la República Democrática del Congo. En la tercera fecha se medirá con Portugal y con un empate le alcanzará para finalizar en la cima del Grupo K.

Otra de las selecciones sudamericanas que está muy bien posicionada es Brasil, que sumó cuatro puntos en sus primeras dos presentaciones del Grupo C gracias al empate 1-1 con Marruecos y el triunfo 3-0 sobre Haití.

Matheus Cunha Brasil Mundial 2026 Haití

Este miércoles se cruzarán con Escocia y con un empate se asegurarán el boleto para la próxima instancia.

A partir de acá se empieza a complicar el panorama, ya que tanto Paraguay como Ecuador y Uruguay están obligados a conseguir un buen resultado.

Paraguay se enfrentará con Australia en un encuentro que será a todo o nada por ola clasificación a los 16avos de final. Un triunfo les permitirá avanzar como segundos, mientras que si pierden o empatar deberán esperar otros resultados.

Galarza Paraguay 1 0 Turquia Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Uruguay, por su parte, tampoco la tiene fácil. Los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa empataron ante Arabia Saudita y Cabo Verde y se jugarán la clasificación en la última fecha ante España, que es uno de los candidatos a quedarse con el título.

uruguay

En caso de perder o empatar quedarán prácticamente eliminados, por lo que tendrán que salir a todo o nada en busca de los tres puntos.

Finalmente aparece Ecuador, que es otra de las grandes decepciones sudamericanas en lo que va de este Mundial. Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece tienen solo un punto y necesitan ganarle si o si a Alemania para conseguir la clasificación.