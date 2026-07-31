Grandes cambios tras el Mundial 2026: todas las selecciones que tendrán nuevo DT

Varios técnicos dejaron su cargo o fueron despedidos tras la Copa del Mundo, y algunos ya cuentan con reemplazantes después de la participación en el certamen.

El Loco Bielsa es uno de los 17 técnicos que se despidieron tras la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 tuvo a España como el gran ganador del certamen, levantando el trofeo en Estados Unidos tras derrotar a Argentina en la final. Pero también hubo varias naciones que no solo obtuvieron resultados adversos, sino que debieron ponerle fin al ciclo de sus entrenadores por no cumplir con las expectativas.

Varios de estos directores técnicos ya fueron reemplazados, algunos aún permanecen en la cuerda floja y, si bien son pocos casos, hay otros que podrían continuar pese a no haber avanzado como esperaban en la Copa del Mundo.

Tras la finalización del Mundial 2026, muchos entrenadores tomaron la decisión de dar un paso al costado y algunos no tuvieron tiempo de ni siquiera poder planteárselo , ya que las federaciones decidieron ponerle fin a su ciclo sin realizar una evaluación conjunta.

El DT de Alemania consumó un papelón para los cuatro veces campeones del mundo y dejó su cargo.

Incluso, durante la competencia, también hubo un despido que llamó la atención de todos y, pese a conseguir un reemplazo, el hecho volvió a culminar en una salida anticipada al no cumplir los objetivos.

El proceso de Túnez para clasificar al Mundial 2026 tuvo los pasos de Sami Trabelsi, Jalel Kadri y la recta final la afrontó Sabri Louhichi. Debido a eso, la federación confió en él para comandar al equipo durante la competencia, pero el debut fue su último partido.

Tras caer 5 a 1 ante Suecia, fue despedido y para los dos juegos restantes, los dirigentes decidieron llamar al ex técnico de Arabia Saudita: Hervé Renard. Si bien era un apellido rutilante, la misión era muy complicada, ya que los dos rivales que quedaban por enfrentar eran los candidatos a quedarse con el grupo: Japón y Países Bajos. No ganó ninguno y renunció a los días.



Renard llegó en medio de la competencia y se marchó tras no lograr avanzar la fase de grupos. Fédération Tunisienne de Football

Miroslav Koubek

Llegó en diciembre del 2025 para intentar lograr la clasificación después del irregular paso de Ivan Hasek. Consiguió acceder mediante el repechaje, tras superar a Irlanda y Dinamarca, ambos definidos en la tanda de penales. Iniciaron ganando en su debut ante Corea del Sur, pero la remontada de los asiáticos y el flojo nivel demostrado generaron dudas en el estreno.

El empate 1 a 1 ante Sudáfrica y la derrota por 3 a 0 ante México, sentenciando así su eliminación en la competencia, hizo que la federación de República Checa decida despedirlo y buscar un nuevo seleccionador de cara a la Eurocopa 2028.

Hong Myung-bo

Corea del Sur inició la Copa del Mundo con una victoria con remontada incluida y demostró un buen juego en el partido inicial. Lamentablemente para los asiáticos, fue todo lo que tenían para dar. Perdió por 1 a 0 ante México en el segundo juego y cerró con otra caída, ante Sudáfrica, quedando con tres puntos, pero con una mala diferencia de gol para meterse como mejor tercero en 16avos.

Myung-bo decidió dimitir y hacerse responsable de la situación, pero la cosa se salió de control. Al arribar al país, fue recibido con abucheos y posteriormente amenazado. Para calmar las aguas, se marchó hacia Estados Unidos, pero ni así tiene paz: el presidente, Lee Jae-Myung, culpó a la federación por contratarlo, aseguró que fue un fracaso organizativo y ordenó una auditoría gubernamental en el organismo.

Steve Clarke

Escocia dio una de las grandes sorpresas al clasificar de manera directa en las Eliminatorias UEFA, mandando a Dinamarca a disputar el repechaje. El técnico, que estaba desde 2019, fue clave para volver a disputar la Copa del Mundo después de 28 años.

El debut en el Mundial 2026 trajo un 1 a 0 ante Haití que no dejó buenas sensaciones, ya que era el duelo ideal para sacar una mayor diferencia de gol. Cayó por la mínima ante Marruecos y luego ante Brasil por 3 a 0. Esto no alcanzó para terminar entre los mejores terceros y el DT, tras siete años, decidió dar un paso al costado.

Marcelo Bielsa

El entrenador que quedó afuera en fase de grupos con Argentina en 2002 repitió en esta Copa del Mundo ese desempeño tan cuestionado. Empató 1 a 1 con Arabia Saudita, 2 a 2 con Cabo Verde y cayó por la mínima ante España tras el grosero error de Fernando Muslera.

Al regresar a Uruguay, la federación y el DT decidieron terminar su ciclo en buenos términos. Su contrato culminaba el 30 de junio y ninguno quería seguir adelante con el proceso. Fue reemplazado por Diego Forlán.

Ronald Koeman

Países Bajos sigue sin perder en la Copa del Mundo y, nuevamente, los penales la condenaron. Se quedó con su grupo, tras vencer por 5 a 1 a Suecia, 3 a 1 a Túnez y empatar 2 a 2 con Japón.

Ante Marruecos en 16avos, fue 1 a 1 en los 90 minutos, pudo perderlo en el alargue y, como le sucede desde el 2010 donde cayó ante España en la final, se volvió a casa sin haber sufrido derrotas tras perder en la tanda.

Sébastien Migné

Haití fue uno de los planteles de menor jerarquía en todo el Mundial 2026 y eso explica los resultados: perdió 1 a 0 ante Escocia, 4 a 1 con Brasil y 3 a 1 con Marruecos. Aun así, el equipo dio buenas señales pese a las caídas.

Si bien parecía que el ciclo merecía continuar, Migné presentó su renuncia y la federación la aceptó, cerrando su etapa en buenos términos.

Jamal Sellami

Hussein Ammouta fue el DT que guio al equipo en la etapa inicial de las Eliminatorias y fue subcampeón de la Copa Asia. Tras su salida, Jordania apostó por Sellami, quien logró la histórica clasificación a la Copa del Mundo por primera vez.

En el Mundial 2026, dejó una imagen de querer competir, pero no tuvo con qué. Cayó en los tres partidos disputados del grupo: 1-3 con Austria, 1-2 con Argelia y 1-3 con Argentina. Se fue tras la finalización de su participación en el torneo y la federación anunció a Badou Zaki como su sucesor.

Sebastián Beccacece

Realizó una gran campaña durante las Eliminatorias Conmebol y logró clasificar de manera anticipada con Ecuador a la Copa del Mundo. Parecía ser un paso muy esperanzador, con su camada en un gran momento en sus clubes, pero en el torneo el panorama fue muy distinto.

La derrota por 1 a 0 ante Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao empezaron a poner el ciclo en jaque, pero consiguió un histórico triunfo ante Alemania que bajó las tensiones. En 16avos, cayó con otra pálida imagen ante México y dejó su cargo al finalizar la participación de la Tri en el certamen.



Carlos Queiroz

Con Ghana consiguió pasar invicto su grupo en las complicadas Eliminatorias de África y llegó a la Copa del Mundo con mucha ilusión. Logró un cuestionado triunfo por la mínima ante Panamá, empató sin goles ante Inglaterra y cayó 2 a 1 ante Croacia, consiguiendo pasar como mejor tercero.

En 16avos de final, le tocó ante Colombia, quien en un partido trabado se llevó la clasificación por un único gol. Decidió dar un paso al costado tras finalizar su participación con el combinado nacional pese a que llevaba tres meses en el cargo.

Julian Nagelsmann

Para todo el fútbol alemán, es el gran responsable de otro papelón que se hace costumbre para la selección cuatro veces campeona del certamen. Su ciclo fue irregular y su campaña en el Mundial 2026, decepcionante.

Arrancó con un contundente 7 a 1 ante Curazao, y luego venció de manera agónica a Costa de Marfil por 2 a 1. La derrota ante Ecuador por 1-2 anticipaba que ante Paraguay no sería fácil, y el 1 a 1 con posterior caída en los penales en 16avos de final le puso fin a su paso. Jurgen Klopp será su reemplazante y el encargado de devolver a la gloria a este combinado nacional.



Klopp ya fue anunciado como reemplazo de Nagelsmann. dfb.de

Roberto Martínez

Llegó al Mundial 2026 con un equipo plagado de figuras y un Cristiano Ronaldo que iba a disfrutar su última participación en este certamen. Otra vez, como le pasó con Bélgica, no estuvo a la altura pese a tener un equipazo.

Portugal avanzó segunda, tras empatar 1 a 1 ante RD Congo, vencer por 5 a 0 a Uzbekistán y empatar sin goles y con polémica ante Colombia. Venció con lo justo, y también con claras ventajas arbitrales, a Croacia por 2 a 1 en 16avos, pero fue superada por la mínima en el choque de octavos de final ante España. Anunció su salida al regresar al país.

Zlatko Dali

El Mundial 2026 marcó el último baile de este técnico con Croacia, luego del subcampeonato de Rusia 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022. Esta vez no alcanzó para jugar el máximo de partidos en la competencia, pero con un plantel con menor jerarquía, fue un hueso duro de roer.

Comenzó el torneo con una derrota ante Inglaterra por 2-4, venció por la mínima a Panamá y superó 2 a 1 a Ghana. En 16avos, quedó afuera frente a Portugal en un partido demasiado polémico y decidió dar un paso al costado tras nueve años.



Javier Aguirre

México no jugó Eliminatorias por ser coanfitrión y disputó varios amistosos para llegar bien al torneo que organizó junto a Estados Unidos y Canadá. Pasó fase de grupos con tres triunfos: 2 a 0 a Sudáfrica, 1 a 0 a Corea del Sur y 3 a 0 a República Checa.

En 16avos eliminó a Ecuador por 2 a 0 y en octavos de final cayó ante Inglaterra por 3 a 2. Esto terminó con el sueño del país latinoamericano y su tercer ciclo en la Tri, ya que decidió renunciar pese a que la gente quería su continuidad. Rafa Márquez será su reemplazante.



Rudi García

Bélgica, a diferencia de otros mundiales, llegaba sin tanta chapa de candidato. Su comienzo no fue nada bueno, ya que empató 1 a 1 ante Egipto, 0 a 0 con Irán y venció 5 a 1 a Nueva Zelanda, pasando primera del grupo. En 16avos logró una remontada agónica ante Senegal con un 3 a 2 y barrió en octavos a Estados Unidos con un contundente 4 a 1.

En cuartos, se despidió del torneo siendo la única selección que le convirtió a España, cayendo por 1-2. Anunció su salida hace poco y Mark Van Bommel fue presentado como su reemplazo.

Didier Deschamps

Se sabía de antemano que después de ser campeón en Rusia 2018 y Qatar 2022, el DT iba a dejar el cargo. Llegaron como máximos candidatos y en grupos no decepcionaron: 3 a 1 a Senegal, 3 a 0 a Irak y 4 a 1 a Noruega. En 16avos barrieron por 3 a 0 a Bélgica y sufrieron en octavos frente a Paraguay.

Tras superar por la mínima a la Albirroja, en cuartos despacharon a Marruecos con un 2 a 0 y cayeron en semifinales ante España por 0-2. Su último partido con les Bleus fue la derrota por 4-6 ante Inglaterra por el tercer puesto. Zinedine Zidane fue el elegido para continuar al mando del combinado nacional.



Pape Thiaw

Senegal, el legítimo campeón de África, llegó al Mundial 2026 con mucha ilusión. En el debut cayeron ante Alemania por 1-3, luego frente a Noruega también fue derrota por 2-3 y cerraron su clasificación como mejores terceros al vencer a Irak por 5 a 0.

En 16avos, iban ganando 2 a 0 frente a Bélgica y parecían tener todo controlado, pero consumaron uno de los papelones más grandes del torneo: en tres minutos, los europeos empataron y se llevaron el triunfo en el añadido de la prórroga. Tras varias disputas con la federación y decir que no se iría, terminó siendo despedido.