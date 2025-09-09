AscendNova Group presenta A-WARE, su nueva marca en Argentina







La empresa que comercializa Tupperware en Argentina, suma una nueva marca que incorpora propuestas para el hogar, la belleza, el bienestar, ampliando la oferta de productos en el mercado local.

A-WARE ofrece soluciones para la vida cotidiana que permiten cocinar, transportar y conservar alimentos en forma segura y saludable.

AscendNova Group, único representante oficial de la marca Tupperware en Argentina, anunció el lanzamiento de A-WARE, una nueva marca que llega para ampliar la propuesta actual de Tupperware, incorporando nuevas categorías y oportunidades para el mercado argentino.

A-WARE ofrecerá artículos para el hogar, soluciones de belleza y bienestar. De esta manera, la compañía busca brindar variedad, calidad y precios competitivos, en línea con las tendencias globales y las necesidades locales.

Con esta iniciativa, la compañía refuerza su estrategia de innovación y diversificación, ofreciendo a los consumidores un portafolio más competitivo y adaptado a sus necesidades, mientras mantiene la continuidad y el crecimiento de Tupperware en el país.

A-WARE ofrece también soluciones para la vida cotidiana que permiten cocinar, transportar y conservar alimentos en forma segura y saludable. El objetivo es que haya una complementariedad entre los productos, líneas y categorías de ambas marcas.

Amplio portfolio de productos “Con A-WARE damos un paso clave hacia adelante. Queremos ofrecer nuevas propuestas y demostrar que nuestra esencia va más allá de la permanencia: evolucionamos, mejoramos y buscamos nuevas formas de satisfacer a nuestros consumidores, colaboradores y revendedores/as independientes. Bajo la premisa de que todo es posible, avanzamos con una mirada innovadora y confiada en el futuro”, destacó Miguel Fernández, presidente de AscendNova Group.

En paralelo, la compañía trabaja para seguir creciendo con nuevas/os Revendedoras/es independientes. “Creemos en la fuerza de la comunidad. Con A-WARE vamos a generar nuevas oportunidades de negocio, con modelos flexibles, capacitaciones gratuitas y optativas, reconocimientos constantes y herramientas innovadoras que potencien el desarrollo personal y económico de los/as revendedores/as”, señaló Paola Freinquel, Gerente General de Nova Brands S.A. (continuación de Tupperware Brands Argentina S.A.) Los nuevos productos A-WARE comenzarán a incorporarse progresivamente en el último trimestre de 2025 y se comercializarán a través de Revendedores/as Independientes en todo el país, folleto impreso y digital y canal e-commerce.

