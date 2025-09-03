De cara a su último partido, los números de Lionel Messi jugando en Argentina







El capitán Lionel Messi jugará su último partido de forma oficial con la Selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

De cara a su último partido, los números de Lionel Messi jugando en Argentina

A lo largo de los años, Lionel Messi disputó 45 partidos en territorio argentino, vistiendo la camiseta "Albiceleste", en donde el Estadio Monumental fue el escenario más habitual con 24 presencias. La Bombonera, por su parte, lo recibió en solo cinco oportunidades, mientras que San Juan lo vio en tres ocasiones.

En esta doble fecha Argentina recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y visitará a Ecuador el 9. Tiene un valor sentimental ya que podría ser la última vez que Messi dispute un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de las giras internacionales de octubre y noviembre.

La historia de Lionel Messi con la Selección argentina Su recorrido con la Selección argentina comenzó hace exactamente 20 años, el 9 de septiembre de 2005, cuando con apenas 18 años tuvo su primera presentación en el país frente a Perú, en el Estadio Monumental.

Su primer gol en el país llegaría tres años más tarde, el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay, también en una Eliminatoria mundialista. Desde entonces, los goles del rosarino en Argentina se transformaron en una costumbre y en una cita esperada cada vez que la “Albiceleste” jugaba de local.

Su recorrido con la Selección argentina comenzó hace exactamente 20 años, el 9 de septiembre de 2005.

El capitán convirtió 35 goles en Argentina, de los cuales 23 fueron por Eliminatorias y 12 en amistosos. De esta forma, el encuentro ante Venezuela en el Estadio Más Monumental, de este jueves, será más que emotivo, ya que podría ser la última vez, al menos de forma oficial, que Messi defienda los colores “Albicelestes” en suelo argentino.