15 de diciembre 2025 - 23:16

Todo sobre el Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense: día, horario, sede y entradas

La Liga Profesional confirmó la información y recordó el reglamento en caso de empate. Será la última final del 2025 en el fútbol argentino.

El Trofeo de Campeones será el último título del 2025.

El encuentro enfrentará a los campeones de los dos torneos de la temporada. Platense fue el primer equipo en asegurarse un lugar en la final tras vencer 1-0 a Huracán en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, y consagrarse campeón del Apertura 2025.

Informate más
trofeo platense.png
Platense, campeón del Apertura 2025.

Por su parte, Estudiantes accedió al Trofeo de Campeones luego de ganar el Clausura, al imponerse a Racing en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo regular, también en el Madre de Ciudades.

estudiantes campeon 2025
Estudiantes, campeón del Clausura 2025.

Desde la organización recordaron que, en caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si el empate persiste, el título se definirá por penales.

Además, la Liga Profesional señaló que Estudiantes es el último ganador del Trofeo de Campeones, ya que en 2024 goleó 3-0 a Vélez en el Madre de Ciudades y levantó la copa.

El precio de las entradas para el Trofeo de Campeones

Por otro lado, la organización confirmó los precios de las entradas para el partido y remarcó que para ingresar al estadio será obligatorio presentar el DNI físico, que será escaneado en los molinetes de acceso.

Estudiantes

Popular Reynoso (socio): $50.000.

Popular Reynoso (no socio): $90.000.

Tribuna Rucci (socio): $65.000.

Tribuna Rucci (no socio): $97.500.

Platea Del Pozo (socio): $100.000.

Platea Del Pozo (no socio): $150.000.

Platense

Popular Damaso (socio): $50.000.

Popular Damaso (no socio): $90.000.

Platea Codo (socio): $65.000.

Platea Codo (no socio): $97.500.

Platea Del Pozo (socio): $80.000.

Platea Del Pozo (no socio): $120.000.

