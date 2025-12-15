Los sorpresivos "likes" de Di María en publicaciones contra Estudiantes de La Plata tras el título + Seguir en









La estrella de Rosario Central se despachó en las redes sociales poniendo "me gusta" a comentarios contra el verdadero campeón del fútbol argentino.

Tras la consagración de Estudiantes de La Plata como campeón del Torneo Clausura 2025, la noticia inesperada la dio Ángel Di María, quien volvió a ponerse en el foco de manera negativa.

Luego de levantar un trofeo inventado en una combi en Puerto Madero, ahora el capitán de Rosario Central arremetió contra el legítimo campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, en las redes sociales.

En cuestión, Ángel Di María repartió unos "likes" ("me gusta") en publicaciones que criticaban a Estudiantes tras el título, por realizar el saludo protocolar en la entrega de medallas a Claudio Tapia, presidente de AFA, quien los sancionó injustamente tras el famoso pasillo de espaldas a Rosario Central.

“‘No es contra Central, es contra la AFA’, decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas" y “Verón, ex jugador, de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente, es por eso que son ingleses caretas y vendidos" fueron los polémicos comentarios a los que Di María le puso "me gusta".

