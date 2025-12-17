Juan Sebastián Verón rompió el silencio tras salir campeón: habló del pasillo de espaldas y pidió un cambio en el torneo

El presidente de Estudiantes de La Plata habló de todo tras la consagración de su club en la Liga Profesional, a la cual criticó su formato.

Juan Sebastián Verón , presidente de Estudiantes de La Plata, rompió el silencio este miércoles luego de que su equipo saliera campeón y en el Torneo Clausura 2025 y reveló detalles de las polémicas y conflictos que vivió en los últimos meses.

El máximo dirigente del club platense repasó la polémica por la obtención del título de Rosario Central y el pasillo en el cruce de octavos. Además, volvió a criticar la organización de la AFA y el formato de sus torneos.

"¿Cómo vamos a ser parte nosotros de esto? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó. Me parece bárbaro un reconocimiento para Di María, pero no un título. No tiene que dar lo mismo. Y si alguien quiere dar un título, que se haga responsable. Es fácil hacer parte a otros de lo que vos querés hacer", aseguró Verón en ESPN .

" Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo entregando un torneo que no lo es. Empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Vos estás exponiendo a tus jugadores también, recibiendo algo que no corresponde, que no estaba", arrancó su justificación Verón.

" Se le falta el respeto a todos los que están luchando por ganar una estrella. Después, los jugadores advirtieron lo que iba a pasar y la realidad es que lo que se hizo no iba en contra de. Hay una amenaza, queriendo obligar a alguien a hacer algo que nunca estuvo en la reglamentación. Detrás del pasillo hay un significado de también, de respeto, de honorabilidad, de representación ", aseguró.

"Si lo del pasillo tuvo un efecto para algo mejor, buenísimo. Espero que sea así. No me interesa lo político, me interesa el fútbol", dijo para concluir el tema.

Los cambios que propone Verón para el fútbol argentino

"Tiene que haber menos equipos. Si querés sostener el formato de Apertura y Clausura, sostenelo, pero con 19 o 20 equipos. El que dice que es mejor para los clubes no entiende nada de fútbol. Los clubes tienen que crecer genuinamente. Vos ahora subís a diez equipos y no es así", opinó el dirigente.

Al respecto, agregó: "Tienen que bajar equipos, ¿qué va a ser? Tienen que bajar uno, dos, tres o cuatro... no sé, no te tengo que dar el método yo, pero ya se había arreglado que iban a ir bajando. También hay que reestructurar las otras categorías".

Verón contó por qué no va a las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

"¿Ustedes saben cómo son las reuniones de Comité. Hace cinco años que no participo. ¿Qué mejora hubo desde entonces? En un año de torneos hay prácticamente 9 Copas. Hay más equipos, los torneos están mal organizados porque penalizan. No te ayudan. Hay equipos parados hace un mes y medio y nosotros arrancamos la pretemporada a 10 días de jugar una final. ¿Para qué voy a participar si no se mejora?", se preguntó el dirigente.

"Seguramente haya otros que están contentos con esto, yo no. Puedo hablar de fútbol y de esto porque no le debo nada a nadie. No tengo nada que esconder. Quiero que el fútbol mejore. Pero tiene que haber espacios para eso y no los hay", concluyó.