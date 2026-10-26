Este lunes 26 de octubre, todo el mundo del fútbol centra su atención en el London Palladium de Londres con la entrega del Balón de Oro 2026. La gala anual de la revista France Football se realizará por primera vez en Inglaterra y distingue a las máximas figuras del deporte global tras una nueva temporada de competencias.
Balón de Oro 2026: a qué hora empieza la gala en Argentina y cómo seguirlo en vivo este lunes 26 de octubre
La ceremonia anual de la revista France Football premia a los futbolistas más destacados de la temporada con un nuevo galardón para esta edición.
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La jornada reúne a las personalidades más destacadas del fútbol masculino y femenino para la entrega de los tradicionales trofeos individuales y colectivos. Además, esta edición suma una atracción inédita en el cuadro de distinciones.
Balón de Oro: todas las categorías y posibles ganadores
La ceremonia contempla galardones distribuidos en diversas ramas. En el Balón de Oro Masculino y Femenino, las nóminas principales incluyen figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr, Lamine Yamal y Lautaro Martínez, mientras que en la rama femenina destacan Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo, Caroline Graham Hansen y Barbra Banda.
Además, el programa oficial de reconocimientos contempla las siguientes distinciones:
- Trofeo Lev Yashin: premia al mejor arquero y a la mejor arquera de la temporada. En el cuadro masculino destacan Emiliano Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bounou, mientras que en la categoría femenina compiten Cata Coll, Hannah Hampton y Ann-Katrin Berger
- Trofeo Kopa: reconoce al mejor talento emergente sub-21 en ambas ramas, con nominados como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Vicky López y Clara Serrajordi
- Mejor Entrenador y Entrenadora: distingue a los mejores directores técnicos de la temporada, con estrategas como Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Luis Enrique, Pere Romeu y Elena Sadiku
- Mejor Club del Año: premia a las instituciones más destacadas de la temporada en el ámbito masculino y femenino
Qué es BOAT, el premio especial de esta edición
Una de las principales novedades de la entrega es la incorporación del premio BOAT (Best Of All Time por temporadas). A diferencia de los reconocimientos a la trayectoria general, este galardón evalúa y compara desempeños individuales de años específicos, permitiendo que un mismo futbolista compita a través de distintas versiones consagradas de su carrera.
La nómina de diez candidatos seleccionados reúne a referentes históricos del fútbol internacional con sus mejores campañas:
- Lionel Messi: compite con sus ocho premios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023
- Cristiano Ronaldo: participa con sus cinco galardones de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017
- Ronaldo Nazário: nominado por sus premios de 1997 y 2002
- Johan Cruyff: con sus campañas de 1971, 1973 y 1974
- Michel Platini: compite con sus galardones de 1983, 1984 y 1985.
- Marco van Basten: incluido por sus ediciones de 1988, 1989 y 1992
- Alfredo Di Stéfano: nominado por las campañas 1957 y 1959
- Franz Beckenbauer: por las ediciones 1972 y 1976
- Karl-Heinz Rummenigge: nominado por los premios obtenidos en 1980 y 1981
- Kevin Keegan: con sus campañas de 1978 y 1979
Balón de Oro 2026: hora Argentina y cómo verlo en vivo
La ceremonia principal se llevará a cabo en el teatro London Palladium de la ciudad de Londres durante la jornada de este lunes 26 de octubre. El inicio del evento para la Argentina está programado a partir de las 17:00 horas.
El seguimiento de la transmisión en directo para el país podrá realizarse a través de las siguientes alternativas habilitadas:
- Sitio web oficial y streaming: emisión digital en vivo a través de la plataforma DAZN y el portal oficial del certamen
- Canales digitales: cobertura abierta mediante el canal oficial de YouTube de Claro Sports
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