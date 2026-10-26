Balón de Oro 2026: a qué hora empieza la gala en Argentina y cómo seguirlo en vivo este lunes 26 de octubre

La ceremonia anual de la revista France Football premia a los futbolistas más destacados de la temporada con un nuevo galardón para esta edición.

El máximo reconocimiento del fútbol internacional vivirá una edición especial en el London Palladium.

Este lunes 26 de octubre, todo el mundo del fútbol centra su atención en el London Palladium de Londres con la entrega del Balón de Oro 2026 . La gala anual de la revista France Football se realizará por primera vez en Inglaterra y distingue a las máximas figuras del deporte global tras una nueva temporada de competencias.

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La jornada reúne a las personalidades más destacadas del fútbol masculino y femenino para la entrega de los tradicionales trofeos individuales y colectivos. Además, esta edición suma una atracción inédita en el cuadro de distinciones.

La ceremonia contempla galardones distribuidos en diversas ramas. En el Balón de Oro Masculino y Femenino , las nóminas principales incluyen figuras como Lionel Messi , Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr, Lamine Yamal y Lautaro Martínez , mientras que en la rama femenina destacan Alexia Putellas, Aitana Bonmatí , Salma Paralluelo, Caroline Graham Hansen y Barbra Banda.

Una de las principales novedades de la entrega es la incorporación del premio BOAT (Best Of All Time por temporadas) . A diferencia de los reconocimientos a la trayectoria general, este galardón evalúa y compara desempeños individuales de años específicos, permitiendo que un mismo futbolista compita a través de distintas versiones consagradas de su carrera.

La nómina de diez candidatos seleccionados reúne a referentes históricos del fútbol internacional con sus mejores campañas:

Lionel Messi : compite con sus ocho premios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023

: compite con sus ocho premios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 Cristiano Ronaldo : participa con sus cinco galardones de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017

: participa con sus cinco galardones de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 Ronaldo Nazário : nominado por sus premios de 1997 y 2002

: nominado por sus premios de 1997 y 2002 Johan Cruyff : con sus campañas de 1971, 1973 y 1974

: con sus campañas de 1971, 1973 y 1974 Michel Platini : compite con sus galardones de 1983, 1984 y 1985.

: compite con sus galardones de 1983, 1984 y 1985. Marco van Basten : incluido por sus ediciones de 1988, 1989 y 1992

: incluido por sus ediciones de 1988, 1989 y 1992 Alfredo Di Stéfano : nominado por las campañas 1957 y 1959

: nominado por las campañas 1957 y 1959 Franz Beckenbauer : por las ediciones 1972 y 1976

: por las ediciones 1972 y 1976 Karl-Heinz Rummenigge : nominado por los premios obtenidos en 1980 y 1981

: nominado por los premios obtenidos en 1980 y 1981 Kevin Keegan: con sus campañas de 1978 y 1979

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Balón de Oro 2026: hora Argentina y cómo verlo en vivo

La ceremonia principal se llevará a cabo en el teatro London Palladium de la ciudad de Londres durante la jornada de este lunes 26 de octubre. El inicio del evento para la Argentina está programado a partir de las 17:00 horas.

El seguimiento de la transmisión en directo para el país podrá realizarse a través de las siguientes alternativas habilitadas: