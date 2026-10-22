El misterio de Hugo Campagnaro: de jugar al lado de Messi en el Mundial a esfumarse de la vida pública

El defensor central que logró ser subcampeón del mundo con la Albiceleste se alejó de los focos, aunque sigue ligado al fútbol en otro rol.

Hugo Campagnaro tuvo una de las carreras más particulares del fútbol argentino . Se ganó un lugar entre los defensores más destacados de Italia y llegó a vestir la camiseta de la Selección Argentina, aunque durante buena parte de su trayectoria fue prácticamente un desconocido para los hinchas de su país.

Su nombre comenzó a sonar con más fuerza durante el Mundial de Brasil 2014, cuando compartió plantel con Lionel Messi. Sin embargo, el cordobés nunca se sintió demasiado cómodo con la exposición mediática y, después de retirarse, sus apariciones públicas se volvieron cada vez menos frecuentes.

Hugo Armando Campagnaro nació el 27 de junio de 1980 en Coronel Baigorria , una pequeña localidad cordobesa del departamento de Río Cuarto. Pasó su infancia jugando al fútbol con amigos hasta que, a los 16 años, dejó su pueblo para instalarse en Buenos Aires y sumarse a las inferiores de Deportivo Morón.

El defensor fue una de las sorpresas de Alejandro Sabella en Brasil 2014.

Su debut profesional llegó a los 18 años, cuando Ricardo Zielinski le dio una oportunidad en el primer equipo del Gallito durante un encuentro frente a All Boys. Disputó más de cien partidos entre la B Nacional y la Primera B Metropolitana, pero nunca llegó a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

En junio de 2002, después de una eliminación ante Estudiantes de Buenos Aires en el Reducido de la B Metropolitana, apareció una posibilidad inesperada. Piacenza lo invitó a realizar una prueba en Italia , cuando todavía no tenía pasaporte comunitario y ni siquiera imaginaba que podía desarrollar su carrera en Europa.

Durante aquella experiencia convirtió dos goles en tres amistosos y consiguió un contrato. En pocos meses ya era titular en la Serie A, donde uno de sus primeros grandes desafíos fue marcar a Hernán Crespo durante un partido contra el Inter de Milán.

Aunque Newell's, Talleres e Instituto mostraron interés por contratarlo en distintas etapas, ninguno de esos acercamientos prosperó. Campagnaro continuó jugando en Italia hasta su retiro.

Ídolo indiscutido en Italia: 18 temporadas a pura garra en la Serie A

Campagnaro llegó al Piacenza con apenas 22 años y terminó pasando 18 temporadas en el fútbol italiano, entre la Serie A y la Serie B. Después de cinco años en su primer club europeo, se incorporó a Sampdoria, donde empezó a destacarse por su firmeza defensiva.

Su mejor etapa llegó en 2009, cuando fichó por Napoli y volvió a encontrarse con Walter Mazzarri, el entrenador que ya lo había dirigido en Sampdoria. El técnico aprovechó sus condiciones para jugar con una línea de tres defensores y lo convirtió en uno de los habituales titulares del equipo.

Durante cuatro temporadas en el conjunto napolitano, el argentino disputó competiciones europeas, consiguió dos clasificaciones a la Champions League y ganó la Copa Italia de 2012 frente a Juventus. Los hinchas comenzaron a llamarlo "El Toro" y, cuando anunció su salida, un grupo de simpatizantes le organizó una despedida en una pizzería.

Uno de sus goles más recordados fue ante Lazio, durante un encuentro importante para la clasificación de Napoli a la Champions. El artista Cuono Gaglione pintó un cuadro de aquella jugada, que el propio futbolista guardó entre sus recuerdos.

En 2013 se incorporó al Inter de Milán, donde permaneció dos temporadas y compartió vestuario con varios argentinos, entre ellos Javier Zanetti, Diego Milito y Rodrigo Palacio. Su último destino fue Pescara, club al que llegó en 2015 y con el que consiguió el ascenso a Primera División en 2016.

El sueño mundialista y aquel debut en el Maracaná bajo las órdenes de Sabella

Aunque llevaba años jugando en Italia, Campagnaro recién recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina a los 31 años. Alejandro Sabella lo citó en 2012, después de que su ayudante Claudio Gugnali viajara a Nápoles para observarlo personalmente.

Su estreno con la Albiceleste llegó el 29 de febrero de ese año, durante una victoria por 3-1 frente a Suiza. La convocatoria lo tomó por sorpresa, ya que a esa altura había perdido buena parte de las esperanzas de representar al país.

El cordobés consiguió mantenerse entre los elegidos de Sabella y entró en la lista definitiva para el Mundial de Brasil 2014. Su primera aparición en una Copa del Mundo fue como titular frente a Bosnia y Herzegovina en el Maracaná, con Lionel Messi como capitán.

Argentina comenzó aquel partido con una defensa de cinco jugadores, pero el funcionamiento no convenció al entrenador. Durante el entretiempo, cuando el equipo ganaba 1-0, Sabella decidió cambiar el esquema y reemplazó a Campagnaro por Fernando Gago. También sacó a Maxi Rodríguez para permitir el ingreso de Gonzalo Higuaín.

El encuentro terminó 2-1, con un gol de Messi, y el defensor no volvió a sumar minutos durante el campeonato. Permaneció junto al plantel hasta la final frente a Alemania, que terminó con una derrota argentina por 1-0 en el tiempo suplementario.

Años después, recordó aquella sustitución sin reproches hacia Sabella. Admitió que le habría gustado seguir jugando, aunque entendió los motivos tácticos de la decisión. Su participación mundialista quedó limitada a los primeros 45 minutos del encuentro disputado en el Maracaná.

¿Dónde vive y a qué se dedica hoy?: el retiro silencioso del ex defensor argentino

Campagnaro se retiró en agosto de 2020, a los 40 años, después de disputar con Pescara una serie decisiva contra Perugia para evitar el descenso a la Serie C. Su último partido terminó con una definición por penales favorable a su equipo, luego de que jugara casi 115 minutos.

La decisión llevaba tiempo dando vueltas en su cabeza. Las lesiones musculares habían reducido considerablemente su participación durante las últimas temporadas y sentía que había llegado el momento de dejar las canchas. Ya entonces mantenía una relación particular con la prensa: prefería responder entrevistas por correo electrónico antes que atender llamadas o participar de videollamadas.

Su primera experiencia después del retiro también estuvo relacionada con el fútbol. Pescara lo incorporó como entrenador de su equipo Sub-17 y, en febrero de 2021, pasó a integrar el cuerpo técnico de Gianluca Grassadonia en el plantel profesional. Allí trabajó especialmente con los defensores.

Aquella etapa terminó en julio de 2021 y fue su última experiencia dentro de un cuerpo técnico. Aunque obtuvo la licencia UEFA A, el exfutbolista se mantuvo alejado de los clubes profesionales y redujo considerablemente sus apariciones públicas.

En su vida personal, eligió instalarse en Pescara junto a su esposa Noelia y sus hijos Sofía y Andrés. La familia había decidido permanecer en esa ciudad italiana, donde llevaba varios años viviendo desde su última etapa como jugador.

Campagnaro también conserva una relación cercana con Coronel Baigorria, su pueblo natal. Cuando viaja a la Argentina, suele regresar a esa localidad cordobesa para visitar a sus familiares y reencontrarse con los amigos de la infancia.