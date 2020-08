Barcelona confirmó que uno de sus jugadores tiene coronavirus

View this post on Instagram

Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus. Gracias a todos por el apoyo y ánimo a todas las personas que también lo estén viviendo de cerca. Un saludo ✌