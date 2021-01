Exfigura de Barcelona criticó al club por no vender a Messi

"La anterior directiva cometió un error no vendiendo a Messi cuando aún tenía contrato. Pudieron hacer algo parecido a lo que el Real Madrid hizo con Cristiano Ronaldo cuando lo vendió y sacó unos 100 millones de euros", expresó el brasileño.

En ese sentido, añadió: "Ahora la marcha de Messi parece inevitable. Es muy doloroso ver cómo un jugador de tantísimo talento se va a marchar del Barcelona gratis cuando el club está atravesando tantísimos problemas económicos".

En una nota publicada en el medio español Sport, el ex jugador de Brasil opinó de su compatriota Coutinho. "Tiene un buen cartel en Inglaterra y en España no le han ido bien las cosas, así que podría ser una buena venta, aunque no para recaudar lo que el Barcelona gastó en su momento pagando al Liverpool", juzgó.

Además felicitó al entrenador Ronald Koeman por la gestión que está haciendo con los jóvenes, destacando la figura de Riqui Puig: "Me gusta ver cómo está empezando a darle más protagonismo. El joven está demostrando que vale, que tiene una gran personalidad. A mí me recuerda al primer Xavi que empezó a despuntar en el Barcelona cuando yo formaba parte del plantel".

El ganador del Balón de Oro en 1999 (jugó en el blaugrana entre 1997 y 2002) cree que en el canterano y en Pedri residen las esperanzas del Barcelona una vez se tenga que hacer un cambio generacional.

"Seguramente los dos, Pedri y Riqui Puig, sean el futuro del Barcelona en estos tiempos en los que el plantel se va a reformular. Será importante que la transición sea positiva para seguir ganando títulos", indicó.

Finalmente Rivaldo, quien formó parte del Milan de Italia cuando empezaba a mostrar signos de decadencia, manifestó que "sólo espero que el nuevo presidente sea capaz de tomar las mejores decisiones, las adecuadas en términos de patrocinios, de ventas, de fichajes, para evitar que el Barcelona caiga en una situación similar".