Batacazo en la Copa Argentina: Midland eliminó por penales a Argentinos Juniors

El arquero Mauro Leguiza atajó tres penales, anotó el definitivo, y selló la clasificación histórica del “Funebrero” a la próxima ronda del campeonato.

Midland sorprendió y consiguió una clasificación histórica a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer 6-5 por penales a Argentinos Juniors , luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un encuentro llevado a cabo en el estadio Ciudad de Lanús.

El arquero del “Funebrero” Mauro Leguiza se convirtió en héroe al tapar los disparos de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel y anotar el remate definitorio para sellar el pase a la siguiente instancia del certamen.

En tanto, Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro y Genaro Cepeda anotaron los restantes para el elenco de Merlo, mientras que Lautaro Díaz envió el suyo afuera y Nicolás Violini se encontró con la resistencia de Brayan Cortés .

Por su parte, para los dirigidos por Nicolás Diez anotaron Alan Lesacno, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez .

Con este resultado, los comandados por Joaquín Iturrería , quienes recientemente lograron el ascenso a la segunda división del fútbol argentino ( Primera Nacional ), dejaron en el camino al “Bicho” en un batacazo y deberán aguardar por el ganador entre Godoy Cruz y Deportivo Morón para conocer su rival en la próxima ronda.

Los de la Paternal fueron superiores en la etapa inicial en cuanto a la tenencia de pelota y las oportunidades, pero no lograron inquietar por demás al arquero Mauro Leguiza y el encuentro se fue solamente 1-0 al descanso en ventaja para Argentinos Juniors, dejando con vida al elenco de la Primera Nacional.

En una gran jugada colectiva, Tomás Molina puso el cuerpo para controlar la pelota y tras una serie de asociaciones, Leandro Lozano asistió a Alan Lescano, quien solamente debió empujar el balón al fondo de la red para abrir el marcador.

Producto de la diferencia de jerarquía en los planteles, se esperaba que el “Bicho” se llevara por delante a los rivales, pero Midland se plantó con autoridad y en el complemento logró la igualdad en los pies de Agustín Campana.

El extremo izquierdo dominó el esférico con el pecho, dentro del área, y sacó un derechazo letal que venció las manos del guardameta chileno Brayan Cortés y puso el 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final de la partida y llevó el encuentro a los penales.

Allí, Mauro Leguiza se vistió de héroe al atajar tres disparos desde los doce pasos y pidió patear el último penal: sentenció la clasificación de Midland a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Embed MIDLAND ELIMINÓ A ARGENTINOS JUNIORS EN 32VOS DE LA COPA ARGENTINA.



