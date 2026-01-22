Violento episodio en villa Luzuriaga: denunciaron a un comerciante por abusar a una nena de 11 años

Familiares de la víctima y vecinos arremetieron contra el acusado. El hecho quedó registrado por las cámara de seguridad.

Un comerciante de nacionalidad china fue denunciado por abuso sexual contra una nena de 11 años en un supermercado ubicado en Villa Luzuriaga . El hecho provocó una fuerte reacción de la familia de la víctima y de vecinos de la zona, que derivó en disturbios, destrozos y un enfrentamiento con la Policía .

El episodio ocurrió el martes pasado, cuando la menor ingresó al comercio para comprar una gaseosa . Al dirigirse a la caja para pagar, el hombre, de 50 años , se ubicó detrás de la niña y comenzó a tocarla, primero en el cuello y luego en el pecho. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

Tras lo sucedido, la nena se apartó para evitar la situación y regresó a su casa, donde relató lo ocurrido a su madre. La mujer acudió a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente. Las imágenes del sistema de videovigilancia fueron obtenidas por la familia y presentadas ante la Justicia como prueba del hecho.

Ante lo que consideraron una falta de respuesta inmediata por parte de la Policía , familiares y vecinos convocaron a una manifestación frente al supermercado. Durante la protesta se vivieron momentos de extrema tensión: un grupo de personas apedreó el comercio y luego lo prendió fuego.

La situación derivó en enfrentamientos con efectivos de la Comisaría 7ma de Los Pinos , ubicada a pocos metros del lugar, que intervinieron y respondieron con balas de goma .

En medio de los incidentes, un grupo de mujeres, entre ellas la madre, una tía y amigas de la familia, ingresó al local, redujo al comerciante, lo sacó a la calle y lo agredió físicamente. Como consecuencia de las lesiones, el hombre quedó internado. Tras ese episodio, la Policía retomó el control de la situación.

Las declaraciones de la familia

“Nosotras entramos y lo agarramos por cuenta propia porque la Policía no quería hacer nada. El chino declaró que tocó a la nena, lo reconoció”, sostuvo una de las tías de la víctima, quien indicó que la menor fue sometida este jueves a una declaración en Cámara Gesell.

El enojo de la familia también apuntó a la postura inicial de las fuerzas de seguridad. Otra de las tías aseguró en diálogo con C5N que en la comisaría el comerciante habría intentado minimizar el hecho y que se consideró que todo “fue como un juego, por eso se armó todo este disturbio”.

“¿A vos te parece que aparece el video donde se ve que la está manoseando a la nena, la agarra del cuello y le apoya sus partes y la Policía considera que es un juego provocado por la nena?”, expresó con indignación la mujer.

Al mismo tiempo, Renzo, tío, y un primo de la nena, quedaron detenidos por resistencia a la autoridad, por lo que la familia pide su pronta liberación y aseguran que es “injusto”. “Ellos no estuvieron cuando comenzaron los disturbios, no tienen nada que ver”, indicaron.