Independiente cerró la llegada de un referente de la Selección de Colombia

El futbolista colombiano arribará al club de Avellaneda buscando rodaje para lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en junio.

El experimentado defensor de la Selección de Colombia, Santiago Arias, se convertirá en el segundo refuerzo de Independiente para la temporada 2026.

El lateral derecho de 34 años quedó con el pase en su poder tras dos años en el Bahía de Brasil y firmará contrato con el equipo de Gustavo Quinteros hasta diciembre de 2027.

El mundialista con la Selección de Colombia en la edición de Brasil 2014 y Rusia 2018, buscará sumar minutos y rodaje de cara a lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que tendrá lugar en junio, donde el equipo del argentino Néstor Lorenzo compartirá el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes intercontinentales entre República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

image Santiago Arias Así, el entrenador Quinteros tendrá al jugador que suplirá la salida de Federico Vera a Huracán y le peleará el puesto de lateral derecho a Leonardo Godoy. Además, con esta incorporación, Independiente se retirará del mercado de pases a menos que aparezca una oportunidad en el mismo que sea aprovechable.

En su último paso por el Bahía de Brasil, Arias disputó 73 partidos entre 2024 y 2025 y anotó dos goles. Además, en la temporada pasada, conquistó el Campeonato Baiano ante el Vitória, certamen donde disputó 6 de 13 partidos posibles.

En el último año, el oriundo de la ciudad colombiana de Medellín disputó 21 partidos de 38 posibles en el Brasileirao, la mayoría como titular, y dos partidos tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana. El futbolista inició su carrera en La Equidad de Colombia en 2009 y, en 2011, fue traspasado al Sporting de Lisboa de Portugal. Tras su paso por el equipo luso, Arias jugó en el PSV Eindhoven de Países Bajos, Atlético de Madrid de España, Bayer Leverkusen de Alemania, Granada de España y el Cincinnati de Estados Unidos. En la Selección de Colombia, el jugador debutó ante Paraguay en la última fecha de Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Desde aquel entonces, el medellinense disputó 65 partidos y es el vigésimo segundo futbolista con más partidos en dicha selección con lo cual disputó dos Copas del Mundo y busca su tercera en junio. Además, formó parte de la selección de Colombia en cuatro Copas América y fue titular en la final de la última donde los cafeteros perdieron 1-0 en el tiempo extra ante Argentina en Miami, Estados Unidos.