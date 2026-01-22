A la espera del Alpine de Franco Colapinto, Mercedes presentó su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1

El equipo alemán aspira a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada. En las últimas horas presentó cómo será su nuevo monoplaza para el 2026.

A la espera del Alpine de Colapinto, Mercedes presentó su monoplaza para el 2026

La escudería Mercedes de la Fórmula 1 presentó el W17 su livery para el 2026 y sorprendió por las pocas diferencias que hay con respecto al modelo de 2025.

“La nueva era empieza aquí. Presentamos nuestro W17” , fue el mensaje que compartió Merdeces en redes sociales junto a varias imágenes del monoplaza.

El W17 con el que el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli buscarán pelear por el título se caracteriza por un predominio de los colores plateado y negro, mientras que tiene detalles con líneas en verde agua.

Este modelo es prácticamente idéntico al de 2025, salvo por algunos detalles como el cambio del plateado al negro en su air box, que es el conducto de admisión de aire y que se encuentra sobre la cabeza del piloto.

Después se mantiene casi igual al del año pasado, con predominio del plateado en la parte delantera y del negro en la trasera.

Mercedes es uno de los equipos más regulares en la Fórmula 1 y en este 2026 buscará pelear por el título tanto de pilotos como de constructores, campeonatos que no gana desde 2020 (con Hamilton) y 2021, respectivamente.

image

Todo listo para la presentación del Alpine con el que correrá Colapinto

Alpine presentará su A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto este viernes a las 8:30 de la mañana (hora de Argentina).

El evento se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contará con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estará puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartirán el escenario principal del lanzamiento.

También estarán presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.

alpine 2026

Para Colapinto, la jornada del viernes será el primer gran paso formal de una temporada clave en su carrera: comenzará el año bajo los flashes, pero con la mira puesta en lo importante, que será trasladar esa ilusión del barco a la pista y sostener un arranque competitivo cuando el calendario oficial se ponga en marcha.