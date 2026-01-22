Timothée Chalamet es el artista más joven con tres nominaciones al Oscar a Mejor Actor desde Marlon Brando + Seguir en









La estrella, que cumplió 30 años en diciembre, fue nominado a Mejor Actor por Marty Supreme. La película recibió nueve nominaciones en total.

Chalamet se mete en la historia de los Oscar.

Timothée Chalamet se une a esta selecta compañía después de recibir su tercera nominación al premio Oscar como Mejor Actor. La estrella, que cumplió 30 años en diciembre, fue nominado a Mejor Actor por Marty Supreme hoy, cuando se anunciaron las nominaciones al Oscar 2026. El film recibió nueve nominaciones en total.

Con esa nominación, Chalamet es el actor más joven desde Marlon Brando en recibir tres nominaciones a Mejor Actor en los Premios de la Academia.

Brando, quien murió a los 80 años en 2004, había recibido nominaciones en las películas Un tranvía llamado deseo, ¡Viva Zapata! y Julio César en 1954, cuando tenía 30 años. El actor ganó su primer Oscar en 1955 por La ley del silencio y recibió cuatro nominaciones más a lo largo de su carrera, incluida otra victoria como Mejor Actor por su actuación en El Padrino en 1973.

Los logros de Timothée Chalamet Chalamet también destaca como el único actor nominado en la categoría de este año que también fue nominado el año pasado. En 2025, Chalamet fue nominado por su interpretación de Bob Dylan en la película biográfica A Complete Unknown. (Adrien Brody finalmente ganó ese premio por su actuación en The Brutalist).

timothee-chalamet.webp En 2025, Chalamet fue nominado por su interpretación de Bob Dylan en la película biográfica A Complete Unknown. Reuters Chalamet recibió su primera nominación a Mejor Actor en los Oscar en 2018 por su papel en Llámame por tu nombre. Ese año, Gary Oldman ganó por su interpretación de Winston Churchill en La hora más oscura .

Este año, Chalamet está nominado a Mejor Actor junto a Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) y Wagner Moura (El agente secreto). Chalamet también tiene doble nominación este año: está nominado como productor de Marty Supreme como parte de la nominación a Mejor Película junto a Josh Safdie, Ronald Bronstein, Eli Bush y Anthony Katagas.