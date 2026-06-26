El entrenador argentino celebró el triunfo histórico de la "Tri" en el Mundial 2026, destacó la unidad de su plantel y dejó una conferencia cargada de emoción, rock nacional y referencias.

Beccacece citó al Indio Solari, Bolívar y San Martín tras la hazaña de Ecuador ante Alemania

El entrenador argentino Sebastián Beccacece celebró la histórica victoria de Ecuador por 2-1 ante Alemania, que le dio a la Tri la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , con una conferencia de prensa cargada de emoción, guiños al rock nacional y referencias a Simón Bolívar y José de San Martín .

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Ecuador logró una de las victorias más importantes de su historia mundialista al remontar ante el seleccionado alemán, después de haber llegado a la última fecha del Grupo E con la obligación de ganar para sostener sus chances de clasificación.

Tras el partido, Beccacece no ocultó su emoción y aseguró que imagina a todo un país festejando el triunfo.

“Imagino un pueblo celebrando una victoria histórica” , expresó el entrenador, visiblemente conmovido por la reacción de sus futbolistas en un contexto de máxima presión.

El DT argentino también contó que durante los días previos al partido se refugió en la música y que el rock nacional lo ayudó a atravesar una semana cargada de críticas, tensión y cuestionamientos.

“El rock nacional me dio mucha fuerza estos días”, afirmó Beccacece, antes de citar una frase de “Un Ángel para tu Soledad”, canción de Los Redondos, vinculada al universo artístico del Indio Solari.

“El Ángel de la Soledad no escucha lo que oye”, expresó el técnico, y utilizó esa imagen para explicar la actitud de su equipo: no detenerse ante el ruido exterior, sostener la convicción y seguir hacia adelante.

Embed "El rock nacional me dio mucha fuerza estos días. El Ángel de la Soledad no escucha lo que oye, va para adelante.



La vida te regala estos momentos para compartir en familia. Falta el viejo, estará gritando arriba".



Sebastián Beccacece, a puro corazón. pic.twitter.com/FaBWJBCIcW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 26, 2026

La frase funcionó como una síntesis del momento de Ecuador, que había sido duramente cuestionado después de la derrota ante Costa de Marfil y el empate frente a Curazao, resultados que lo dejaron contra las cuerdas antes de enfrentar a una potencia como Alemania.

Beccacece remarcó que el equipo no modificó su esencia pese a la adversidad y defendió el camino elegido.

“No cambiamos nada, continuamos con lo que venimos mostrando”, sostuvo el seleccionador, quien destacó la fidelidad del plantel a una idea incluso en el momento de mayor presión.

El entrenador también apeló a una mirada sudamericana para celebrar el triunfo y vinculó la victoria con una idea de unidad regional.

“A todo el Ecuador unido, como el sueño de Bolívar”, manifestó Beccacece, en una frase que rápidamente tomó repercusión por su fuerte carga simbólica.

Luego amplió la referencia histórica y mencionó también a José de San Martín.

“Como en algún momento del sueño de Bolívar, de esa unidad cuando se juntó con San Martín”, agregó el técnico argentino, al hablar de la identidad colectiva que, según él, sostuvo a Ecuador en la adversidad.

Embed "COMO EN ALGÚN MOMENTO DEL SUEÑO DE BOLÍVAR DE ESA UNIDAD CUANDO SE JUNTÓ CON SAN MARTÍN"



Beccacece citó a los libertadores para hablar de la unidad de Ecuador



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En lo estrictamente deportivo, la "Tri" empezó perdiendo ante Alemania, pero encontró respuestas de carácter, intensidad y eficacia para dar vuelta el resultado y meterse en la siguiente ronda.

El triunfo tuvo un valor enorme no solo por el rival, sino también por el contexto: Ecuador venía golpeado, Beccacece había reconocido en la previa que podía dejar el cargo si no conseguía la clasificación y parte del público había manifestado un fuerte rechazo hacia su figura.

Después de la victoria, el entrenador eligió poner el foco en sus futbolistas y en el pueblo ecuatoriano.

“Hoy mandamos un gran mensaje”, aseguró, al destacar la capacidad del equipo para competir bajo presión y superar un escenario que parecía adverso.

Beccacece también se emocionó al hablar de su familia y recordó a su padre en medio de una noche inolvidable.

“La vida te regala estos momentos para compartir en familia. Falta el viejo, estará gritando arriba”, expresó el DT, conmovido tras una de las jornadas más importantes de su carrera.

La victoria ante Alemania le permitió a Ecuador avanzar en el Mundial y, al mismo tiempo, cambiar por completo el clima alrededor del equipo.

De quedar al borde de la eliminación y con su entrenador en el centro de las críticas, la "Tri" pasó a protagonizar una de las grandes hazañas de la fase de grupos.