L'Equipe ubicó a Lionel Messi entre los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

En al lista de aspirantes al premio aparece junto a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Harry Kane. El argentino, de 39 años, volvió a meterse en la pelea después de ser una de las figuras del Mundial y consagrarse campeón de la MLS Cup con Inter Miami.

A poco más de un mes de la entrega del Balón de Oro 2026 , el diario francés L’Equipe publicó una portada dedicada a la disputa por el premio y posicionó a Lionel Messi entre los máximos candidatos para quedarse con el galardón al mejor futbolista de la temporada.

“Es su proyecto” , tituló el periódico en una tapa protagonizada por el trofeo y algunos de los principales aspirantes. Además del capitán argentino, aparecieron Lamine Yamal del Barcelona, Kylian Mbappé del Real Madrid, Ousmane Dembélé del PSG, y Harry Kane del Bayern Múnich.

La inclusión de Messi resultó especialmente significativa por los antecedentes del diario francés , que cuestionó en reiteradas oportunidades al rosarino, principalmente durante su paso por el Paris Saint-Germain.

A sus 39 años , Messi quedó entre los aspirantes a ser elegido como el mejor futbolista de la temporada comprendida entre julio de 2025 y 2026.

El argentino fue una de las figuras de la Selección argentina durante el Mundial 2026 y además consiguió la MLS Cup con Inter Miami , actuaciones que lo llevaron nuevamente a ocupar un lugar destacado en la carrera por el premio.

La revista France Football, encargada de entregar el galardón, seleccionó a los 30 nominados de la última temporada. La nómina incluye a las principales figuras elegidas para la portada de L’Equipe y a otros futbolistas destacados del año.

Una particularidad de la tapa fue la elección de las camisetas. Messi, Yamal y Mbappé, quienes llegaron a las últimas instancias de la Copa del Mundo, aparecieron vestidos con los colores de sus respectivas selecciones. Kane, pese a conseguir el tercer puesto, y Dembélé fueron retratados con las camisetas de sus clubes. El francés, además, se consagró campeón de la Champions League con PSG.

La ausencia de Rodri en la portada de L’Equipe

Otra de las decisiones que llamó la atención fue la ausencia de Rodri Hernández, flamante incorporación de Barcelona. El mediocampista fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026, torneo que España ganó, y además cuenta con el antecedente de haberse quedado con el Balón de Oro en 2024.

Pese a esos méritos, L’Equipe no lo incluyó entre los futbolistas que protagonizaron su portada dedicada a los principales candidatos de esta edición.

El medio francés mantuvo durante años una relación crítica con Messi. Los cuestionamientos se profundizaron durante su etapa en PSG, cuando comparó su rendimiento con el nivel que había mostrado anteriormente en Barcelona y apuntó contra la falta de títulos.

Las bajas calificaciones continuaron posteriormente. Durante el Mundial de Clubes 2025, el periódico calificó como una “lección” la derrota de Inter Miami frente al conjunto parisino y acusó al argentino de “caminar en la cancha”.

Cuándo y dónde se entregará el Balón de Oro 2026

La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en The London Palladium, en Londres, Inglaterra. De esta manera, la gala cambiará de escenario después de las últimas ediciones celebradas en el Teatro del Châtelet de París.

El evento reconocerá al mejor jugador y jugadora, arquero y arquera, entrenador y entrenadora, futbolista masculino y femenino Sub 21 y a los mejores clubes de ambas ramas.

El prestigioso premio quedó bajo organización exclusiva de France Football desde 2016, cuando terminó su asociación con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

La lista de candidatos quedó integrada por Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, Ferrán Torres, William Saliba, Dayot Upamecano, Vinicius Jr y Vitinha.

Entre ellos, Yamal y Mbappé ya hicieron públicas sus intenciones de quedarse con el premio ante la prensa y en distintas apariciones públicas.

Yamal y Mbappé se postularon para quedarse con el premio

En una entrevista con el exfutbolista argentino Jorge Valdano, Yamal se ubicó entre los dos mejores jugadores del mundo y defendió su candidatura a partir de la conquista del Mundial 2026 con España.

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor, somos dos”, afirmó.

Luego agregó: “Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado”. Finalmente, sentenció: “Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”.

Mbappé también defendió públicamente sus posibilidades y destacó su actuación en la Copa del Mundo, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

“¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí. Hice mucha historia en la competición más importante del deporte (se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales). Y creo que hacer historia siempre debería ser recompensado. Es un buen año para ganarlo. Forma parte de mis objetivos a corto plazo. Objetivamente, puedo entender a quienes voten de otra manera, no existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizás los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo".

Con Messi nuevamente entre los nombres destacados por la prensa francesa, la carrera por el Balón de Oro 2026 aparece abierta y reúne a figuras que llegan respaldadas por sus actuaciones en el Mundial y por los títulos conseguidos con sus clubes.