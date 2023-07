Beckham, sobre el anuncio de Messi: "Tenía un millón de mensajes en mi teléfono"

"Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Porque usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa", manifestó en la Sinagoga St. John Wood United de Londres.