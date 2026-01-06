Mientras define su futuro en Boca, el lateral derecho Lucas Blondel protagonizó un romántico momento al pedirle casamiento a su novia y periodista deportiva, Morena Beltrán, con un video que se volvió viral en redes sociales.
La viral propuesta de casamiento de Lucas Blondel a Morena Beltrán que es tendencia en redes
El defensor de Boca y la periodista deportiva protagonizaron fueron el centro de atención cuando el futbolista le pidió matrimonio en un yate.
-
Boca confirmó sus amistosos de verano 2026 y se enfrentará a dos equipos internacionales
-
Boca y Millonarios de Colombia se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo
El futbolista de 29 años, sin lugar en el conjunto comandado por Claudio Úbeda, disfrutaba de un momento junto a su pareja en un yate rodeado de familia y amigos cuando decidió sorprender a la comentarista.
Morena Beltrán, sin poder creer lo que estaba sucediendo, aceptó asombrada y ambos fueron el centro de atención de un tierno momento. De esta manera, ratificaron su amor a comienzos del 2026 y comenzarán con los preparativos para definir fecha y otros aspectos del evento.
No obstante, Blondel deberá incorporarse a la pretemporada con Boca mientras su futuro es incierto. Si bien tuvo sondeos de Argentinos Juniors y Racing, no hubo nada concreto y lo cierto es que no cuenta con lugar dentro del plantel "xeneize".
Ante esto y en año de Mundial, puede llegar a representar a Suiza en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, el marcador de punta derecho deberá analizar correctamente los pasos a seguir si desea decir presente en la siguiente Copa del Mundo.
- Temas
- Boca Juniors
- Redes sociales
Dejá tu comentario