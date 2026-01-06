SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de enero 2026 - 15:05

La viral propuesta de casamiento de Lucas Blondel a Morena Beltrán que es tendencia en redes

El defensor de Boca y la periodista deportiva protagonizaron fueron el centro de atención cuando el futbolista le pidió matrimonio en un yate.

Mientras define su futuro en Boca, el lateral derecho Lucas Blondel protagonizó un romántico momento al pedirle casamiento a su novia y periodista deportiva, Morena Beltrán, con un video que se volvió viral en redes sociales.

El futbolista de 29 años, sin lugar en el conjunto comandado por Claudio Úbeda, disfrutaba de un momento junto a su pareja en un yate rodeado de familia y amigos cuando decidió sorprender a la comentarista.

Morena Beltrán, sin poder creer lo que estaba sucediendo, aceptó asombrada y ambos fueron el centro de atención de un tierno momento. De esta manera, ratificaron su amor a comienzos del 2026 y comenzarán con los preparativos para definir fecha y otros aspectos del evento.

La foto que subió Morena Beltrán a las redes tras comprometerse con Lucas Blondel.

No obstante, Blondel deberá incorporarse a la pretemporada con Boca mientras su futuro es incierto. Si bien tuvo sondeos de Argentinos Juniors y Racing, no hubo nada concreto y lo cierto es que no cuenta con lugar dentro del plantel "xeneize".

Ante esto y en año de Mundial, puede llegar a representar a Suiza en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, el marcador de punta derecho deberá analizar correctamente los pasos a seguir si desea decir presente en la siguiente Copa del Mundo.

