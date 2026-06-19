Boca acordó la llegada del primer refuerzo para Arruabarrena + Agregar ámbito en









El “Xeneize” llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors por el lateral derecho uruguayo, que firmará por tres temporadas y llega para cubrir un puesto marcado como prioridad.

Boca acordó la llegada del primer refuerzo para Arruabarrena

Boca acordó con Argentinos Juniors la llegada de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo de 27 años, que se convertirá en el primer refuerzo del ciclo de Rodolfo Arruabarrena y firmará contrato por tres temporadas con el "Xeneize".

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La operación se cerrará por una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara en las últimas horas con el “Bicho” para destrabar una negociación que era prioridad para el nuevo cuerpo técnico.

Lozano llega desde Argentinos Juniors, donde era titular indiscutido en el equipo de Nicolás Diez y venía de completar un muy buen primer semestre, en el que el conjunto de La Paternal alcanzó las semifinales del Torneo Apertura.

El lateral derecho disputó 17 partidos en 2026, aportó tres asistencias y recibió tres amonestaciones, con una regularidad que llamó la atención de Boca en una zona del campo donde el plantel necesitaba variantes.

La llegada del uruguayo responde directamente a una decisión futbolística de Arruabarrena, quien ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no serán tenidos en cuenta para el próximo semestre.

Con ese panorama, Boca salió al mercado en busca de un lateral derecho con recorrido, intensidad y competencia inmediata, y encontró en Lozano una opción que combina presente en el fútbol argentino y margen de adaptación rápida. La idea del entrenador también es que Dylan Gorosito continúe dentro de la consideración del plantel profesional, como primera alternativa para pelear el puesto y ganar minutos durante el segundo semestre. El acuerdo representa el primer movimiento fuerte del nuevo ciclo del “Vasco”, que ya comenzó la pretemporada con la necesidad de reordenar el plantel, definir bajas y sumar futbolistas en posiciones específicas.