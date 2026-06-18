Arruabarrena arrancó la pretemporada en Boca: la lista de jugadores borrados + Agregar ámbito en









El flamante director técnico de Boca arrancó su segundo ciclo y en el inicio de la pretemporada "borró" a varios jugadores del plantel, algunos de mucho peso como Cavani y Herrera.

Arruabarrena arrancó la pretemporada en Boca: la lista de jugadores borrados

Boca inició este jueves una nueva pretemporada en el Predio de Ezeiza bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

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El flamante director técnico toma las riendas del primer equipo tras la salida de Úbeda, con la premisa de reestructurar el funcionamiento futbolístico y con una planificación caracterizada por el rigor físico desde la jornada inicial, de cara a las competencias oficiales que tendrá el club en este segundo semestre.

El "Vasco" dispuso que los futbolistas se presenten a primera hora para someterse a los habituales chequeos médicos corporativos de inicio de semestre y, de forma inmediata, iniciativas de campo en el primer turno de entrenamiento. La agenda diseñada por el entrenador contempla jornadas consecutivas a doble turno.

Asimismo, tras el almuerzo del viernes, la delegación quedará concentrada en un complejo hotelero de las inmediaciones para dar continuidad a las tareas de alta intensidad durante el sábado y la mañana del domingo.

Más allá del movimiento en Boca Predio, el foco de atención del "Xeneize" está concentrado en un mercado de pases. Arruabarrena le comunico a Ander Herrera y Edison Cavani que no serán tenidos en cuenta, y desde el club decidieron rescindir ambos contratos.

Ante este escenario, el Consejo de Fútbol activó opciones de reemplazo y posó su interés en un futbolista con pasado en la institución: Sebastián Villa. La dirigencia ya estableció los primeros contactos formales para evaluar las condiciones de un posible retorno del extremo. En paralelo, Boca formalizó una oferta económica de 3 millones de dólares para incorporar al defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña, dentro de un plan de búsqueda general que también incluye prioridades para sumar un arquero, un lateral por derecha, un volante creativo y otra referencia de área. En lo que respecta al rearmado interno del grupo, Arruabarrena promoverá de manera definitiva a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores para que entrenen de forma permanente con Primera. En contrapartida, los futbolistas Marcelo Weigandt, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson fueron incluidos en la lista de transferibles, por lo que se esperan propuestas formales para negociar sus salidas en el actual libro de pases. La lista de jugadores borrados en Boca: Edinson Cavani

Ander Herrera

Marcelo Weigandt

Juan Barinaga

Agustín Martegani

Carlos Palacios

Lucas Janson

Nicolás Orsini