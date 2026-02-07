Boca anunció la construcción de un nuevo gimnasio a metros de la Bombonera + Seguir en









Tendrá 1.600 metros cuadrados y está ubicado a una cuadra del estadio, en Brandsen 842. Estos avances ilusionan a los hinchas con la posibilidad de la tan anhelada ampliación del estadio.

Así se verá el nuevo gimnasio de Boca. X

Boca Juniors inició este sábado la construcción de un gimnasio de 1.600 metros cuadrados ubicado a una cuadra de la Bombonera, en Brandsen 842. La obra, que forma parte del Master Plan del club, se desarrollará en un galpón en desuso y finalizará en agosto de 2026. El proyecto incluye demolición total, baños y vestuarios nuevos, equipamiento y tecnología de primer nivel, según detalló el club en un video promocional. La frase final del spot, "El camino hacia nuestro sueño", generó expectativa entre los hinchas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Master Plan también prevé una ampliación del aforo hasta 83.000 espectadores, cumpliendo con los estándares FIFA. Esto implicará la demolición de los palcos actuales en Iberlucea, el desplazamiento del campo de juego hacia las vías del tren, y la construcción de nuevas plateas preferenciales y 240 palcos (frente a los 86 actuales). Además, se eliminarán espacios libres en los córners para instalar ascensores y se reubicarán las zonas de prensa.

El presidente xeneize, Juan Román Riquelme, evitó dar precisiones sobre la ampliación del estadio, pero destacó en una entrevista con AZZ que "si el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, lo vamos a hacer con felicidad". Por su parte, el secretario general, Ricardo Rosica, confirmó que la Platea L contará con un nuevo patio de comidas y que la obra del Hard Rock estará terminada en cinco meses. Además, se instalaron columnas de 10 metros para la nueva Puerta 3 en Brandsen 805, y se avanzará con una pantalla led perimetral de 30 metros.

image Así sería el frente del nuevo gimnasio xeneize. X Las obras actuales, que incluyen pavimentación, iluminación en estacionamientos y remodelación del hall central, buscan preparar el estadio para futuras expansiones. Aunque no hay fechas confirmadas para la ampliación, las declaraciones de los directivos y los avances en infraestructura mantienen la expectativa de los hinchas.

River recibe este sábado al escolta Tigre en búsqueda de la punta: horario, TV y formaciones River, equipo de Marcelo Gallardo, viene de empatar 0-0 ante Rosario Central, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En un partido chato y friccionado, los del barrio porteño de Núñez no pudieron hilvanar su tercer triunfo al hilo y perdieron la oportunidad de ser líderes de la Zona B en conjunto a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Para este encuentro ante el "Matador", el laureado entrenador riverplatense realizará una modificación obligatoria por el desgarro del delantero de Sebastián Driussi, que será reemplazado por Maximiliano Salas. Además, ya habiendo cumplido su fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia La Plata en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz. Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron los 7 puntos en este certamen y quedaron como escoltas e invictos en este inicio. A qué hora juegan River vs Tigre Horario: 20 Por dónde ver River vs Tigre TV: ESPN Premium. Formaciones River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove. Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Yamil Possi.

Temas Boca Juniors