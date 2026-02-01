Boca recibe a Newells por el Torneo Apertura: a qué hora, por donde se puede ver y posibles formaciones + Seguir en









El Xeneize viene de perder de visitante ante el último campeón, Estudiantes de La Plata. Por su parte, la Lepra empató de local ante Independiente.

Boca recibe a Newells por el Torneo Apertura: a qué hora y por donde se puede ver.

Boca Juniors recibirá a Newell’s Old Boys en la Bombonera por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, obligado a sumar de a tres luego de la derrota sufrida en la última fecha ante Estudiantes de La Plata. Por su parte, la Lepra empató de local ante Independiente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro se disputará a partir las 19.15 y se transmitrá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, que se puede sintonizar a través de Flow, DGO y Telecentro Play. El árbitro principal será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.

Gonzalez Pirez Blanco Boca Estudiantes La previa de Boca vs. Newell's El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, inició el Torneo Apertura con altibajos. En la primera fecha superó por la mínima a Deportivo Riestra, mientras que en su última presentación cayó 2-1 ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante. De esta manera, Boca se encuentra octavo en la Zona A, aunque con mucho torneo por delante antes de que se definan los clasificados a los playoffs.

De cara al partido ante Newell’s, no se descarta el estreno oficial de dos incorporaciones que llegaron en los últimos días: el volante Santiago Ascacíbar y el atacante paraguayo Ángel Romero, ambos con chances de meterse en el once inicial.

Del otro lado, Newell’s atraviesa un comienzo adverso. La Lepra perdió 2-1 frente a Talleres en Córdoba y luego logró rescatar un empate sobre la hora ante Independiente en Rosario. En ese contexto, el conjunto dirigido por la dupla técnica Favio Orsi–Sergio Gómez irá en busca de su primera victoria en el Apertura 2026.

Las posibles formaciones y detalles del partido Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda. Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.