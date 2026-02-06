El posible once de Boca ante Vélez con el sorpresivo regreso de Merentiel + Seguir en









El delantero uruguayo se perfila para volver a ser titular para visitar al “Fortín” en el José Amalfitani, tras recuperarse de su lesión.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, comenzó a definir el once titular que enfrentará a Vélez en el José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con el posible regreso de Miguel Merentiel como la principal novedad.

El director técnico "xeneize" incluiría desde el arranque al delantero uruguayo, quien había sufrido un desgarro durante la pretemporada y ya estaría recuperado.

El “Sifón” realizó una prueba con un cambio de esquema y tres modificaciones durante la práctica de este jueves y todo parecería indicar que el atacante de 29 años sería de la partida en una delantera diezmada.

Con Agustín Marchesin bajo los tres palos y Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la zona defensiva, Úbeda se vería obligado a realizar modificaciones en la zona de ataque.

El joven volante Milton Delgado sería el elegido para reemplazar al español Ander Herrera, presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho según el parte médico azul y oro, y estaría acompañado por Leandro Paredes como doble cinco.

En tanto, Santiago Ascacibar ocuparía el sector derecho, mientras que Kevin Zenón ingresaría en lugar de Exequiel Zeballos (lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo) para completar la mitad de la cancha. Por último, quien acompañaría a Miguel Merentiel en la delantera sería el juvenil Gonzalo Gelini, quien debutó ante Estudiantes de La Plata y sumó buenos minutos como titular frente a Newell’s. La posible formación de Boca para visitar a Vélez Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.