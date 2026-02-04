Alarmas en Boca: en su mejor momento, se lesionó "Changuito" Zeballos + Seguir en









El delantero de Boca no pudo terminar el entrenamiento por una molestia en uno de sus isquiotibiales. Estaría desgarrado y sería baja por las próximas tres semanas.

Pésima noticia para Boca: Exequiel Zeballos sintió una molestia muscular durante este miércoles por la mañana y tuvo que dejar el entrenamiento en Boca Predio.

A la espera del comunicado del parte médico, el delantero y figura de Boca habría sufrido un desgarro. Por lo tanto, estaría ausente en las próximas tres semanas.

Esta noticia sería un golpe muy duro para el equipo de Úbeda, ya que perdería a su mejor jugador en su mejor momento. Para colmo, Alan Velasco, su reemplazante natural, también esta lesionado.

La vuelta de Zeballos recién podría ser para el 28 de febrero con Gimnasia de Mendoza o el 4 de marzo vs. Lanús.