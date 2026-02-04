Una figura de las inferiores de Boca se fue a Europa por la patria potestad + Seguir en









Tras el controversial caso de Luca Scarlato en River, otra promesa juvenil abandonó el fútbol argentino mucho antes de debutar en Primera por la patria potestad. Esta vez, lo sufrió Boca.

El joven delantero Milton Pereyra jugará en el Napoli de Italia tras dejar las inferiores de Boca mediante la patria potestad. Según se conoció, el futbolista decidió emigrar a Europa utilizando la figura legal de la patria potestad, dejando a su club sin remuneración económica. En los próximos días, arribará a Italia y se realizará la revisión médica para firmar su contrato con Napoli.

Pereyra llegó a Boca cuando tenía apenas siete años y se desempeñaba en la Sexta División hasta este paso a Europa, mediante un mecanismo legal que cada día crece más y más en el fútbol argentino.

A raíz del caso de Luca Scarlato que dejó River para ir a Europa a fin del 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la determinación de de no convocar a las selecciones juveniles a jugadores que se hayan ido de sus clubes por la patria potestad.

Pereyra llegó a Boca cuando tenía apenas siete años y se desempeñaba en la Sexta División hasta este paso a Europa. La propuesta tuvo el aval unánime de todos los clubes y del Comité Ejecutivo, que buscarán frenar esta metodología en las categorías formativas.