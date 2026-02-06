Boca le hizo una oferta a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré: ¿será el tercer refuerzo? + Seguir en









Ante la lesión de Zeballos, la dirigencia del "Xeneize" avanzó por la figura del último campeón del fútbol argentino. ¿Se llevará de Estudiantes al colombiano como ya lo hizo con Ascacibar?

Boca le hizo una oferta a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré: ¿será el tercer refuerzo?

Luego de caerse su pase al Athletico Paranaense de Brasil, el futuro de Edwuin Cetré quedó en incertidumbre. Para Estudiantes de La Plata resulta una situación incómoda, ya que a pesar de ser la figura de su equipo necesita venderlo para equilibrar las cuentas del club.

Y allí es donde se metió Boca de lleno en la conversación. El "Xeneize", al igual que ya hizo con Ascacibar, pretende hacer una negociación relámpago y llevarse al extremo colombiano.

El conjunto brasileño iba a desembolsar u$s6 millones por la ficha que comparten Estudiantes e Independiente Medellín. Es decir, tres para cada uno.

Ahora, según informó Emiliano Raddi, Boca presentó este viernes una oferta formal de u$s4 millones por el 50% de la ficha que tiene Estudiantes.

De esta manera, el "Xeneize" aceleró por el colombiano después que se conociera la lesión de Exequiel Zeballos que los dejó diezmados en ofensiva y la intención es cerrar su arribo cuanto antes.

Cetré, por quien Estudiantes pagó u$s2,5 millones por la mitad de su ficha, es parte de una etapa exitosa del club, en la que conquistó cuatro títulos: Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025). Hasta el momento, el "Xeneize" cerró dos refuerzos: Ángel Romero, libre tras su paso por Corinthians, y Santiago Ascacibar, proveniente justamente de Estudiantes. El conjunto de la Ribera podría incorporar por la lesión de Rodrigo Battaglia, pero debe hacerlo en la próxima semana para utilizar ese cupo.