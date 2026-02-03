Boca rechazó una oferta de Europa por "Changuito" Zeballos: cuántos millones pide + Seguir en









El club de La Ribera recibió una oferta formal por el extremo que es la gran figura del equipo. Conocé la respuesta que dio la dirigencia.

En las últimas horas llegó "una bomba" desde Europa que sacudió a Boca, pero la dirigencia rápidamente la desactivó. Se trató de una oferta del CSKA de Moscú por Exequiel Zeballos, que alcanzaba los u$s10 millones.

Juan Román Riquelme, presidente del "Xeneize", le informó a sus pares del conjunto ruso que únicamente venderán al "Changuito" por la cláusula de recisión: es decir, u$s20 millones.

Tras un final de 2025 muy bueno y un comienzo de 2026 mejor, su nivel provocó que varios clubes europeos posaran sus ojos en él. Por el momento, el único que realizó un ofrecimiento fue el CSKA de Moscú, equipo donde militan los argentinos Luciano Gondou y Ramiro Di Luciano.

De hecho, hay cierta preocupación entre los hinchas de Boca porque la dirigencia esta forzada a renovarle el contrato, que vence el 31 de diciembre de este año. Y a su vez, mejorar su cláusula de rescisión.

Perder a Zeballos sería un golpe durísimo para Boca, que este lunes obtuvo un plazo de 10 días para incorporar futbolistas debido a la operación de Rodrigo Battaglia. Por lo que pudo averiguar este medio, el CSKA volverá a la carga en los próximos días con una oferta más jugosa.