"El duende es bostero": Willem Dafoe estuvo presente en la Bombonera y fue ovacionado por los hinchas









El reconocido actor vino al país a presentar la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki y también pasó la cancha de Boca Juniors.

Dafoe estuvo presente en la Bombonera.

Willem Dafoe está en la Argentina y el reconocido actor aprovechó su visita por Buenos Aires y estuvo en La Bombonera para presenciar el encuentro entre Boca y Newell's por la tercera fecha del Torneo Apertura.

El actor estadounidense, quien se encontraba en un palco con la camiseta del Xeneize puesta se mostró muy cercano con el público.

Cuando los hinchas lo reconocieron en las tribunas, enseguida lo asociaron a su personaje de "El Duende Verde" en las películas de Spider-Man. La hinchada le dedicó el cántico: “¡El Duende es bostero!”, mientras el intérprete saludaba sorprendido y visiblemente feliz por el clima popular que lo rodeaba.

Willem Dafoe Boca En diálogo con "El Canal de Boca", la estrella de Hollywood reconoció que había estado muchas veces en Buenos Aires pero que nunca había ido a un partido. Además, compartió sus sensaciones de su experiencia en el icónico estadio: "Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre".

La presencia de Willem Dafoe en Argentina La presencia del actor por Buenos Aires estuvo marcada por su presencia en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), debido al estreno de la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Tanto el protagonista como el director recibieron a la prensa y a los fanáticos del estadounidense en la entrada del museo, antes de la proyección del film el sábado por la noche.

El protagonista de películas como El Faro y Nosferatu saludó afectivamente a los presentes, firmó autógrafos, se tomó fotos y conversó con quienes se acercaron. La película ya se había presentado en septiembre del año pasado en el Festival de Venecia y, hace unos días, pasó por el Festival de Cine de José Ignacio. Para esta nueva producción, Dafoe protagoniza a Lucius Glanz, un hombre que lucha por evitar que el edificio de en frente donde vive sea demolido. Este drama con misterio fue filmado en un hotel real en funcionamiento.