Boca perdió con Defensa y Justicia en el debut de Claudio Úbeda como DT en una noche para el olvido

El Xeneize cayó 2-1 ante el Halcón en el marco de la fecha 10 del Grupo A del certamen local. El próximo compromiso será ante Newell’s, en la Bombonera, desde las 19.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro se definió sobre el final: Abiel Osorio abrió el marcador para el Halcón a los 39 minutos del segundo tiempo desde el punto penal. Instantes más tarde, Leandro Paredes igualó también de penal para el Xeneize . Sin embargo, cuando parecía cerrarse en empate, nuevamente Osorio apareció a los 48 minutos para sellar el triunfo del conjunto de Florencio Varela.

Con este resultado, Defensa sumó tres puntos clave ante su gente, mientras que Boca no logró sostener la remontada y se quedó con las manos vacías.

“El desenlace fue muy doloroso. Lamentablemente, la última jugada del partido nos dejó sin nada”, expresó Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia, asumiendo el rol principal en el banco ante la ausencia de Miguel Ángel Russo.

El “Sifón” explicó que mantuvo contacto permanente con el entrenador : “Hablé con él ayer y hoy. Hemos estado hablando y respaldándolo en todo lo que diga. Estoy acá porque él no pudo estar, ya que se está cuidando para ponerse mejor y evaluar cuándo puede volver. Le mando un gran saludo”.

Russo atraviesa un problema de salud que se agravó luego del empate ante Central Córdoba. Aunque fue dado de alta, no viajó con el plantel y los entrenamientos quedaron a cargo de Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Iniciales-Boca-vs-Defensa-y-Justicia-Clausura-2025 Boca buscará recuperarse el domingo 5 de octubre, cuando reciba a Newell’s en la Bombonera desde las 19.

El técnico interino también respondió a una observación periodística sobre el desarrollo del juego: “No he visto llegar a Defensa muchas veces. Salvo la del travesaño, no recibimos ataques que nos sorprendieran. No considero que el equipo haya defendido mal”.

Sobre el gol decisivo de Abiel Osorio, analizó: “Trabajamos mucho la pelota parada. No vi la jugada completa, pero creo que la línea defensiva estaba demasiado afuera. Tal vez tendríamos que haber estado más adentro”.

Boca buscará recuperarse el domingo 5 de octubre, cuando reciba a Newell’s en la Bombonera desde las 19.