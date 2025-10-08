Miguel Ángel Russo y las palabras de aliento y respeto de Fatura Broun: "Es una persona que respira fútbol"







La preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo generó una oleada de muestras de apoyo en el mundo del fútbol argentino. El entrenador, que está atravesando un cuadro que lo mantiene internado en su domicilio con permanente observación médica, recibió incontables muestras de afecto de parte de jugadores, dirigentes y exfutbolistas. La incertidumbre sobre su evolución convive con el respeto y la admiración que despierta la figura de un hombre que marcó a varias generaciones. Esta vez fue Jorge "Fatura" Broun a quien dirigió en Rosario Central quien aseguró de forma contundente "Russo es una persona que respira fútbol".

Mientras tanto, en Boca Juniors el trabajo no se detiene. El plantel volvió a entrenar en el predio de Ezeiza con Claudio Úbeda al mando de las prácticas futbolísticas y ya preparan el duelo ante Barracas Central. En medio de un clima de preocupación, los futbolistas hicieron ejercicios livianos y dedicaron un gesto simbólico a su técnico, reafirmando el compromiso grupal en medio de un duro momento que enfrenta su entrenador.

Miguel Ángel Russo

Internado en su casa, Russo recibe el cariño del fútbol argentino Desde el momento en el que trascendió la internación de Miguel Ángel Russo, los mensajes de aliento hacia el técnico no dejaron de multiplicarse. Uno de los primeros en manifestarse fue Jorge "Fatura" Broun, el arquero de Rosario Central, que es uno de los dirigidos por Russo en etapas anteriores. Fatura contó que tuvo contacto con el DT y que lo notó "tranquilo y de buen ánimo". Además, reveló en diálogo con DSports Radio: "En el partido contra Boca le pregunté cómo estaba y me dijo 'feliz'", lo que refleja la fortaleza del entrenador en el momento que está pasando.

"Es un momento difícil de hablar de Miguel, porque es una situación delicada, ¿no? Respeto hacia él y su familia", dijo el arquero con voz pausada." Es una persona que respira fútbol. Hizo todo por y para el fútbol”, no dudó en decir.

Lo cierto es que el fútbol argentino sigue de cerca su evolución en medio de un clima de respeto profundo y consternación. El club Rosario Central también envió sus fuerzas al técnico a través de redes sociales. En su cuenta de X, el club rosarino escribió junto a una foto de Russo: "Fuerza Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón". Otros clubes también sumaron expresiones de apoyo a Russo. Hay exjugadores de Boca, colegas y referentes del fútbol nacional que destacaron su profesionalismo y calidad humana. En redes sociales, los mensajes con el hashtag #FuerzaMiguel fueron tendencia y mostraron el apoyo a una figura respetada dentro y fuera de la cancha. Miguel Ángel Russo Boca Juniors Foto: Boca Juniors El plantel de Boca entrenó con Úbeda Mientras Russo permanece en su domicilio, Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico, asumió la conducción de los entrenamientos en el predio de Ezeiza para preparar el próximo duelo por la Copa de la Liga, contra Barracas Central. El cuerpo técnico interino busca mantenerse calmo y concentrar en un contexto duro emocionalmente. Varios futbolistas, entre ellos Marcos Rojo, Leandro Paredes y Edinson Cavani, manifestaron su apoyo a Russo y coincidieron en la importancia de seguir compitiendo y pensando en él. Dentro del club Xeneixe confían en que la estabilidad emocional y la fortaleza mental del grupo sea clave para atravesar estos duros días.