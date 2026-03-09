El entrenador de Boca define la formación que enfrentará este miércoles en el clásico ante el "Ciclón".

Boca: la formación que piensa Úbeda para enfrentar a San Lorenzo en el clásico

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda , repetirá el equipo que goleó a Lanús para enfrentar a San Lorenzo , a pesar de haber recuperado a Alan Velasco y Ángel Romero.

Ambos futbolistas estarán nuevamente a disposición del entrenador, aunque todo indica que comenzarán el clásico desde el banco de suplentes, según lo que probó el técnico en la práctica del domingo en Boca Predio.

El triunfo por 3 a 0 en el Sur trajo un clima de mayor calma en el mundo Boca, y aunque dentro del club reconocen que el resultado no resuelve los problemas del equipo, también consideran que puede representar un punto de partida para encauzar el rendimiento colectivo.

En ese contexto, el entrenador pretende sostener la base que mostró su mejor versión en lo que va del año y apostar por la continuidad del once titular para el encuentro ante el club de Boedo.

A esa intención se suma una noticia positiva para el cuerpo técnico: la recuperación de Velasco y Romero, ya que el ex Independiente dejó atrás el esguince en la rodilla izquierda que sufrió ante Deportivo Riestra en la primera fecha y, tras casi mes y medio de inactividad, participó durante la semana de una práctica de fútbol con los suplentes.

En Boca creen que ya puede integrar la lista de convocados para el clásico ante San Lorenzo, aunque su regreso se daría como alternativa desde el banco para no arriesgar al atacante.

Romero también volvió a entrenarse con normalidad debido a que el delantero paraguayo superó una molestia en el aductor derecho que lo dejó afuera en los últimos días, aunque el estudio médico descartó un desgarro.

Diez días después del inconveniente físico, el ex San Lorenzo volvió a trabajar junto al plantel y también tiene chances de formar parte de la convocatoria ante su ex equipo.

Más allá de esas recuperaciones, el ensayo táctico del domingo dejó en claro la decisión del entrenador: Úbeda mantendrá el mismo equipo que mostró su mejor actuación del ciclo en la victoria frente a Lanús, partido en el que Boca encontró sociedades en ataque, mayor profundidad y un circuito de juego más claro, con Leandro Paredes como eje y Tomás Aranda como socio en tres cuartos de cancha.

De esta forma, el equipo de Boca que se perfila para recibir a San Lorenzo sería con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.