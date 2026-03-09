Franco Colapinto llegó a China con un piluso de Boca y la imagen se volvió viral + Seguir en









Tras terminar 14° en Australia, el piloto argentino se mostró con fanáticos y volvió a lucir su pasión por Boca Juniors en el aeropuerto de Shanghái.

El piloto lució un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca Juniors, reafirmando su fanatismo por el club argentino.

Franco Colapinto llegó a China para disputar la segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1 y sorprendió a sus fanáticos con un detalle que reafirma su fanatismo por Boca Juniors. Apenas bajó del avión, el piloto de Alpine firmó autógrafos, recibió regalos y posó para fotos con seguidores que lo esperaban en el aeropuerto de Shanghái.

Los videos que circularon en redes sociales muestran a Colapinto con un piluso azul y amarillo, con el escudo del Xeneize, similar al que ya había lucido en Melbourne. “¿Es para mí? ¡Muchas gracias!“, se lo escucha decir mientras recibe muñecos y otros obsequios de los fanáticos que esperaron pacientemente para saludarlo.

Franco Colapinto piluso de boca Franco Colapinto aterrizó en China y fue recibido por fanáticos que lo ovacionaron en el aeropuerto de Shanghái. Video: dhwiqhdiwm Junto a Colapinto, también arribaron otros pilotos de la máxima categoría, entre ellos Carlos Sainz, Alex Albon y Gabriel Bortoleto, quienes participarán del Gran Premio de China el próximo domingo.

¿Qué pasó en el GP de Australia y qué espera en China? En Melbourne, Franco protagonizó dos momentos destacados: una maniobra espectacular en la largada para esquivar al auto de Liam Lawson y un error de un mecánico de Alpine que le costó una penalización, afectando su desempeño final. A pesar del 14° puesto, el piloto argentino mantuvo su entusiasmo y se mostró cercano con sus fanáticos.

colapinto.maniobrs Colapinto esquivó un auto en la largada y sufrió una penalización por un error de su mecánico que afectó su resultado final. Ahora, con la mirada puesta en China, Colapinto enfrentará un nuevo desafío que incluye la carrera Sprint, una oportunidad extra para sumar puntos con la escudería francesa. La experiencia de Australia servirá como aprendizaje, y el piloto bonaerense buscará mejorar su rendimiento mientras continúa consolidando su imagen dentro y fuera de la pista.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine La segunda fecha del campeonato será el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputará del 13 al 15 de marzo en el circuito de Shanghái. Allí Colapinto volverá a pista con su equipo en un fin de semana especial que incluirá también carrera sprint antes del Gran Premio del domingo. colapinto Colapinto ya piensa en la revencha para el próximo GP de Fórmula 1. La actividad comenzará el viernes con las primeras prácticas y la clasificación sprint, continuará el sábado con la carrera sprint y la clasificación principal, y culminará el domingo 15 de marzo con la carrera, segunda del calendario 2026. El calendario de la Fórmula 1 seguirá luego con el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, programado para el 29 de marzo en Suzuka, en un inicio de temporada intenso con tres carreras en menos de un mes. Para los fanáticos argentinos, la expectativa vuelve a encenderse: en apenas una semana, Colapinto tendrá otra chance de mostrar su potencial en la máxima categoría del automovilismo.