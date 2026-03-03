Bomba en Boca: Román Riquelme negocia el regreso de Sebastián Villa

El lateral Lucas Blondel se va a préstamo a Huracán y liberará un cupo para el mercado que el “Xeneize” usará para intentar repatriar al polémico colombiano.

Boca activó el último cupo disponible en el mercado y apunta al delantero colombiano Sebastián Villa como cuarto refuerzo para encarar la Copa Libertadores y el resto del Torneo Apertura .

La cesión de Lucas Blondel a Huracán le abrió al club de la Ribera la posibilidad de incorporar hasta el 10 de marzo , y la dirigencia ya inició gestiones para intentar el regreso del extremo colombiano, actualmente en Independiente Rivadavia .

El presidente Juan Román Riquelme encabeza personalmente las negociaciones por el futbolista, que ya había manifestado su intención de salir de la “Lepra” en enero.

En aquel momento, incluso llegó a despedirse del club, pero la operación no prosperó por la cotización cercana a los 12 millones de dólares , y con el paso de las semanas, esa tasación habría descendido a una cifra cercana a los seis millones .

La situación genera tensión también por los antecedentes recientes, cuando Villa expresó su deseo de emigrar, River y varios equipos brasileños mostraron interés.

Ante la posibilidad de vestir la camiseta del "Millonario", el colombiano aseguró que, si Marcelo Gallardo lo llamaba, viajaría al día siguiente para firmar.

Esas declaraciones provocaron críticas en el mundo "xeneize", a lo que respondió que debía buscar lo mejor para su familia.

El propio jugador evitó profundizar en los rumores tras el empate 1-1 ante River en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

“No hablo de eso. Estoy 100 por ciento enfocado en Independiente Rivadavia. De eso se encarga mi representante y yo voy a dar todo por el club. Esperemos a mitad de año para ver qué puede pasar”, declaró.

Desde Mendoza, el presidente Daniel Vila negó contactos formales con Boca: “No hay nada, me parece que es un rumor de redes y nada más. Hoy es jugador de Independiente y hasta mediados de año, cuando se vuelva a abrir el mercado de pases, se quedará en Independiente”, afirmó.

Sin embargo, admitió que existe un pacto de palabra para facilitar su salida si aparece una oferta beneficiosa para ambas partes.

El eventual regreso de Villa también reabre el conflicto judicial con Boca. El atacante dejó el club en 2023 tras ser hallado culpable de violencia de género y luego emigró al Beroe de Bulgaria.

Posteriormente regresó al fútbol argentino y se consideró en libertad de acción, lo que derivó en demandas cruzadas: el jugador reclama dos millones de dólares por despido indirecto, mientras que Boca lo contrademandó ante FIFA y la Justicia argentina por 20 millones.

En paralelo, la salida de Blondel quedó encaminada. Huracán avanzó por su préstamo hasta diciembre con opción de compra, luego de liberar cupo con la cesión del juvenil Natanael Samaniego a Paraguay. El lateral de 29 años, relegado y sin minutos oficiales desde mayo de 2025, disputó 32 partidos en Boca tras su llegada desde Tigre en 2023.