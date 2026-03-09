Figura del Manchester United saludó a jugador de Boca y los hinchas enloquecieron en las redes sociales

Luego de ser operado y habilitar un nuevo cupo de refuerzo para Boca, Rodrigo Battaglia rompió el silencio en las redes sociales e hizo un posteo especial.
El mediocampista "xeneize" confirmó que será papá mediante un posteo de Instagram. Battaglia dio a conocer esta gran noticia para su familia junto a su pareja, con un conmovedor mensaje.
Una de las respuestas fue ni más ni menos que del jugador portugués Bruno Fernandes, figura del Manchester United de Inglaterra.
Cabe remarcar que ambos compartieron equipo, entre 2017 y 2019, en el Sporting Lisboa, de Portugal.
"Felicitaciones", escribió, junto a un corazón. Este mensaje fue muy bien recibido por los hinchas de Boca, que inmediatamente le pidieron en masa que venga a jugar a la Argentina y se ponga la camiseta "xeneize".
