Boca llegó a un acuerdo con Alan Lescano: qué falta para que sea refuerzo + Seguir en









Si bien en los últimos días también circularon los nombres de Hernán López Muñoz y Sebastián Villa, finalmente el Xeneize aceleró por Lescano. Sin embargo, todavía resta superar el tramo más complejo de la negociación: concretar su salida del club de La Paternal.

Boca llegó a un acuerdo con Alan Lescano.

Tras la goleada 3-0 frente a Lanús en el Torneo Apertura, el foco en Boca este jueves se trasladó al mercado de pases. Luego de la reciente contratación del ex River Adam Bareiro, el Xeneize buscaría dar otro golpe con la incorporación del volante ofensivo Alan Lescano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Comisión Directiva encabezada por Juan Román Riquelme alcanzó un acuerdo de palabra con el futbolista de Argentinos Juniors, de 24 años. Sin embargo, todavía resta superar el tramo más complejo de la negociación: concretar su salida del club de La Paternal.

En este sentido, el posible traspaso de Lucas Blondel a Huracán liberaría un cupo en el plantel, lo que permitiría avanzar con el fichaje del mediocampista creativo, una de las piezas clave en el esquema de Nicolás Diez, entrenador del “Bicho”.

alan lescano boca La Comisión Directiva encabezada por Juan Román Riquelme alcanzó un acuerdo de palabra con el futbolista de Argentinos Juniors. Alan Lescano, el elegido por Riquelme Si bien en los últimos días también circularon los nombres de Hernán López Muñoz y Sebastián Villa, finalmente en La Ribera aceleraron por Lescano. En caso de cerrar las negociaciones con la dirigencia de Argentinos, Claudio Úbeda, director técnico de Boca, sumaría un futbolista de gran calidad para reforzar la zona ofensiva.

El contexto deportivo podría jugar a favor del Xeneize. Argentinos Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por penales ante Barcelona de Ecuador en la segunda fase previa y también se despidió de la Copa Argentina luego de perder por la misma vía frente a Midland. En ese escenario, la posibilidad de competir a nivel internacional podría seducir al mediocampista e incluso empujarlo a presionar para que se concrete la transferencia.

No obstante, Cristian Malaspina, presidente del club de La Paternal, dejó en claro que no será fácil negociar."Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano", explicó el dirigente en las últimas horas. El motivo es que Argentinos posee solo el 50% de los derechos económicos del futbolista, mientras que la otra mitad pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que complica cualquier operación. "El Pipa es un jugador importante y tiene contrato hasta 2029. Para Argentinos es muy difícil venderlo en la situación actual: cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve; con el dinero que nos quedaría sería complicado reemplazarlo", sentenció Malaspina. Ante este panorama, Boca deberá trabajar contrarreloj, ya que el mercado de pases cierra el 10 de marzo, y presentar una oferta lo suficientemente seductora para convencer a Argentinos Juniors de desprenderse de una de sus principales figuras.

Temas Boca Juniors