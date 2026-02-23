SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Crisis en River: los entrenadores que ya suenan como posibles reemplazos de Marcelo Gallardo

Mientras Gallardo evalúa su renuncia, la dirigencia de River comienza a analizar nombres de posibles reemplazantes en el cargo.

Los entrenadores que ya suenan como posibles reemplazos de Gallardo en River

River volvió a perder, esta vez ente Vélez, y atraviesa la peor racha negativa de su historia con 14 derrotas en 20 partidos. De esta forma, está al caer la renuncia de Marcelo Gallardo. Así las cosas, comenzó a sonar la danza de nombres que podrían reemplazar al "Muñeco" en el cargo de entrenador de River.

Los candidatos lógicos son Ramón Ángel Díaz, Hernán Crespo y Eduardo Coudet, todos exjugadores del club, siendo sólo Díaz quien está sin trabajo (aunque no sería del perfil de la dirigencia).

Además, a la lista se suman Ariel Holan, Santiago Solari, Pablo Aimar, Matías Almeyda. Estos cuentan con menos chances, inclusive algunos de ellos están con trabajo.

El entrenador interino de River ya está definido

Sin embargo, quien asumiría el puesto de entrenador interino en la Primera de River sería Marcelo "Pichi" Escudero, acual DT de la Reserva. Recordemos que ya dirigió un partido oficial en agosto de 2024, tras la salida de Martín Demichelis (0-0 ante Unión en Santa Fe).

image.png
Marcelo

Marcelo "Pichi" Escudero será entrenador interino de River frente a Unión.

