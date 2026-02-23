La UEFA suspendió a Prestianni por un presunto insulto y no jugará ante Real Madrid + Seguir en









La UEFA sorprendió este lunes al anunciar la suspensión provisional del futbolista argentino en el partido de ida de la Champions League, luego del altercado que tuvo con el brasileño Vinicius Junior.

El futbolista argentino Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA tras el incidente con Vinicius en el partido de la ida de la Champions League, por lo cual no estará en el encuentro de vuelta que se llevará a cabo este martes ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu, mientras que el Benfica reveló que apelará la medida

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni", indicó la entidad.

En un escrito, UEFA añadió que la suspensión es "para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.