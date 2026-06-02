Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda como director técnico + Agregar ámbito en









El club comunicó la decisión en redes sociales y agradeció el trabajo del Sifón. La dirigencia ya analiza nombres para reemplazarlo.

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca tras el final de su contrato.

Boca anunció este martes de manera oficial que Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador del primer equipo. La decisión fue comunicada por el club a través de sus redes sociales, luego de una reunión en la que la dirigencia ya le había informado al técnico que su ciclo no continuaría.

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“El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, expresó la institución en el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2061885839840293248&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

Úbeda había asumido al frente del plantel tras la muerte de Miguel Ángel Russo, ocurrida en octubre de 2025, cuando se desempeñaba como técnico del equipo. Desde entonces, el Sifón quedó a cargo de un proceso marcado por algunos triunfos resonantes, pero también por eliminaciones que terminaron acelerando el cierre de su etapa.

El vínculo del entrenador finalizó el 30 de junio y no fue renovado por la dirigencia, en medio del desgaste generado por los últimos resultados. Entre los golpes más fuertes aparecieron la caída ante Huracán en el Torneo Apertura y la eliminación frente a Universidad Católica en la Copa Libertadores, ambas en la Bombonera.

Durante su ciclo, Úbeda dirigió 32 partidos, con un saldo de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Además, su equipo convirtió 45 goles y recibió 22. Entre los resultados más destacados quedaron dos triunfos en el Superclásico, aunque no alcanzaron para sostener su continuidad. Ahora, Boca aprovechará el parate por el Mundial y las vacaciones del plantel para avanzar en la búsqueda de un nuevo conductor. El próximo técnico tendrá por delante el mercado de pases y la serie de Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile, prevista para después de la competencia internacional. Los posibles reemplazantes que analiza Boca Con Juan Román Riquelme al frente de la conducción futbolística, Boca ya empezó a evaluar alternativas para definir al sucesor de Úbeda. Entre los nombres que aparecen en el radar figuran Antonio Mohamed, actualmente en México, y Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección de Colombia. También asoma como una opción Ricardo Zielinski, reciente campeón con Belgrano de Córdoba y un nombre que genera consenso en buena parte de los hinchas por su perfil competitivo y su conocimiento del fútbol argentino. Otra posibilidad es Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata y actualmente al frente de Atlético Mineiro de Brasil. En la lista también aparecen otros técnicos como Gustavo Costas, Cristian “Kily” González y Jorge Sampaoli, aunque la dirigencia todavía no tomó una decisión definitiva.